Nakon Hrvatske Belgija razbila Tunis i nastavila pobjednički niz

Nogometaši Belgije su u Bruxellesu lako pobijedili Tunis s 5-0, te s tom pobjedom i onom iz Rijeke protiv Hrvatske (2-0) s puno samopouzdanja odlaze na Svjetsko prvenstvo.

Zabijali su redom Leandro Trossard (28'), Charles De Ketelaere (53'), Kevin De Bruyne (65'), Dodi Lukébakio (85') i Nicolas Raskin (87') za veliko slavlje.

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Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS

Tunižani su posljednjih pola sata igrali s deset igrača nakon što je Ismaël Gharbi isključen u 62. minuti nakon drugog žutog kartona.

Crveni vragovi, trećeplasirani na Svjetskom prvenstvu 2018., sada će otputovati u Sjedinjene Države, gdje će se u skupini G suočiti s Egiptom, Iranom i Novim Zelandom. Tunis, kojeg trenira Sabri Lamouchi, nalazi se u skupini F s Nizozemskom, Japanom i Švedskom.