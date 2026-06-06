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Nakon Hrvatske Belgija razbila Tunis i nastavila pobjednički niz

Piše HINA,
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Nakon Hrvatske Belgija razbila Tunis i nastavila pobjednički niz
Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS

Nakon pobjede protiv Hrvatske u Rijeci, Belgija je uvjerljivo svladala i Tunis te potvrdila odličnu formu uoči Svjetskog prvenstva

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Nogometaši Belgije su u Bruxellesu lako pobijedili Tunis s 5-0, te s tom pobjedom i onom iz Rijeke protiv Hrvatske (2-0) s puno samopouzdanja odlaze na Svjetsko prvenstvo.

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Zabijali su redom Leandro Trossard (28'), Charles De Ketelaere (53'), Kevin De Bruyne (65'), Dodi Lukébakio (85') i Nicolas Raskin (87') za veliko slavlje. 

Najbolje trenutke pogledajte OVDJE.

International Friendly - Belgium v Tunisia
Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS

Tunižani su posljednjih pola sata igrali s deset igrača nakon što je Ismaël Gharbi isključen u 62. minuti nakon drugog žutog kartona.

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Crveni vragovi, trećeplasirani na Svjetskom prvenstvu 2018., sada će otputovati u Sjedinjene Države, gdje će se u skupini G suočiti s Egiptom, Iranom i Novim Zelandom. Tunis, kojeg trenira Sabri Lamouchi, nalazi se u skupini F s Nizozemskom, Japanom i Švedskom.

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