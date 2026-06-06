Bivši dinamovac: Brazil uopće nije spreman za naslov prvaka

Bivši nogometaš Dinama Etto (45) gostovao je u emisiji gdje je analizirao reprezentaciju Brazila uoči Svjetskog prvenstva. On smatra da njegova reprezentacija posljednjih godina zaostaje za najvećim konkurentima te da još nije spremna za osvajanje naslova.

- Posljednja dva ili tri Svjetska prvenstva nisu ispunila očekivanja. Mi Brazilci malo smo zaostali za ostalim reprezentacijama jer nismo na vrijeme napravili pravu selekciju i stvorili momčad koja može napasti naslov - rekao je Etto.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Posebno je komentirao dolazak Carla Ancelottija na izborničku klupu. Talijan je prvi strani izbornik Brazila nakon dugo vremena, a njegov dolazak među navijačima je probudio optimizam.

- Nismo očekivali stranca na klupi, ali čim smo čuli da dolazi Ancelotti, porasla su očekivanja. Ipak, mislim da Brazil nije ni među pet najvećih favorita za naslov. Još nismo spremni boriti se za zlato - poručio je.

ARHIVA - Split: Modri u dva susreta nadjačali Hajduk u finalu te osvojili 9. naslov u Kupu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Govorio je i o četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru, kada je Hrvatska nakon izvođenja penala izbacila Brazil.

- Očekivao sam pobjedu Hrvatske. Ljudi su mi govorili da nisam normalan, ali poznajem hrvatski mentalitet. Brazilci su nakon vodstva mislili da je posao gotov i prestali su napadati. Hrvatska se nije predala, izjednačila je i prošla na penale. Srce mi je tada bilo podijeljeno pa mi je bilo drago zbog prolaska Hrvatske - zaključio je.

ARHIVA - Zagreb: Luka Modrić oprostio se od Dinama još jednim naslovom prvaka | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Etto, punim imenom Oélilton Araújo dos Santos, ostavio je dubok trag u Dinamu, za koji je igrao od 2005. do 2011. godine. U tom razdoblju upisao je više od 100 prvenstvenih nastupa te osvojio šest naslova prvaka Hrvatske i tri Kupa., a 2007. godine dobio je hrvatsko državljanstvo te je svojedobno javno izrazio želju da zaigra za hrvatsku reprezentaciju.

Nakon odlaska iz Dinama nastupao je za grčki PAOK i azerbajdžanski Baku, a danas živi u Hrvatskoj.