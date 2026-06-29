Nakon tjeranja Marka Livaje s priprema Hajduk doveo novog igrača: Brazilac uzeo devetku!

Brazilac Dalisson novi je igrač Hajduka, zadužio je dres s brojem devet koji je prošle sezone nosio Ante Rebić! Nakon što je Marko Livaja potjeran s priprema, Hajduk se pojačao u ofenzivnoj liniji. Dalisson može igrati na oba krila i kao desetka, prošle je sezona za Cordobu u 2. španjolskoj drugoj ligi odigrao 29 utakmica, zabio je dvaput i dvaput asistirao.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Prema Transfermarktu njegova je vrijednost 700.000 eura. Ima i španjolsko državljanstvo.

- HNK Hajduk i Real Oviedo postigli su dogovor o posudbi s opcijom otkupa ugovora 26-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Dallissona de Almeide Leitea koji će do kraja sljedeće sezone igrati za Bijele. Dallison se već priključio pripremama u Sloveniji, a odabrao je nositi dres s brojem 9 - navodi u službenoj objavi Hajduk...

Rođen je 6. travnja 2000. godine u Maceiou u Brazilu ali još kao dječak s obitelji je preselio u španjolsku pokrajinu Kantabriju gdje je napravio i prve nogometne korake. S 15 godina prelazi u akademiju Real Valladolida gdje je upisao i seniorski derbi za drugu momčad. Proteklih godina igrao je za Escobedo, Atletico Tordesillas, Racing B i Pontevedru. U prošloj sezoni nastupao je za u drugoj španjolskoj ligi na posudbi u Cordobi...

- Sretni smo što možemo izraziti dobrodošlicu Dalissonu . Riječ je o dinamičnom igraču, raznovrsnom ofenzivcu koji nam donosi kreativnost, intenzitet i taktičku fleksibilnost. Može igrati kao ofenzivni vezni igrač, ali i kao lijevo krilo. Uvjeren sam da će njegova agilnost, brzina i tehnička kvaliteta donijeti novu dimenziju našem napadačkom repertoaru. Igrač je koji mnogo radi za momčad, sposoban je vršiti snažan pritisak na suparničku obranu i stalno pokušava otvoriti nove prostore na terenu. To je upravo ono što nam treba za nogomet koji želimo prezentirati. Vjerujem da ima kvalitete za napraviti snažan pozitivan učinak na našu igru i čekamo vidjeti njegove predstave zajedno s ostatkom momčadi - kazao je za službenu stranicu Hajduka sportski direktor kluba Robert Graf.

- Rođen sam u Brazilu, a sa sedam godina odselio sam se u Španjolsku te se osjećam Brazilcem i Španjolcem. Moj stil igranja odražava jednu i drugu nogometnu kulturu. Sretan sam što sam došao Hajduk, mnogo sam se posljednjih dana informirao, svjestan sam da je ovo veliki klub s velikim očekivanjima i nadam se da ću dati svoj doprinos našim ambicijama - kazala je nova bijela devetka...