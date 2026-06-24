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Napali ga zbog šala duginih boja: Njemački navijač pretučen u Torontu, skupo platio liječenje

Piše Bruno Lukas,
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Napali ga zbog šala duginih boja: Njemački navijač pretučen u Torontu, skupo platio liječenje
Foto: PABLO SANHUEZA/REUTERS

Njemački navijač Alex napadnut je u sportskom baru u Torontu nakon utakmice Njemačka - Obala Bjelokosti jer je nosio šal duginih boja

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Alex (33), navijač Njemačke nogometne reprezentacije, je s dvojicom prijatelja pratio Svjetsko prvenstvo kada ga je u sportskom baru skupina mladića u ranim dvadesetima počela vrijeđati homofobnim uvredama zbog navijača duginih boja.

- Jedan iz skupine srušio mi je čašu na pod, povukao me s platforme i počeo me udarati - rekao je za Rheinische Post.

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Policija je otvorila slučaj zbog tjelesnih ozljeda, no Alex se žali na nedostatak pomoći od izbacivača i policajaca te ne vjeruje da će počinitelji biti uhvaćeni. Rendgenski snimci i šavovi koštali su ga oko 4500 tisuće eura u kanadskoj bolnici.

No više od bolničkog računa, Alexa je pogodilo nešto drugo.

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- Mladi ljudi u dvadesetima, generacija za koju uvijek kažemo da je otvorenija, još uvijek nose tu vrstu mržnje. Nisam gay, ali znam da LGBTQ+ zajednica mora živjeti s tim svaki prokleti dan i upravo zato neću šutjeti - napisao je na Instagramu, objavljujući fotografiju s krvavim licem i poderanim dresom Njemačke.

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Unatoč svemu, trojac planira nastaviti pratiti Svjetsko prvenstvo, a sljedeća stanica je New York City.

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