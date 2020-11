'Susjedi mi prijete smrću. Sin je napravio glupost, oprostite mi!'

Radnik pogrebnog poduzeća koji se slikao pokraj tijela Diega Maradone završio je na policiji na ispitivanju. Ubrzo su uslijedile i prijetnje smrću, a sada sve Argentince moli za oprost

<p>Radnik pogrebnog poduzeća koji se fotografirao uz otvoren lijes u kojem je ležao mrtvi <strong>Diego Maradona </strong>dobio je otkaz i završio na ispitivanju na policiji, a zbog cijele situacije sada moli argentinsku javnost za oprost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Navijači se opraštaju od Maradone</strong></p><p>Claudio Fernández jedan je od trojice pogrebnika koji su se u četvrtak, dan nakon smrti legendarnog argentinskog nogometaša, fotografirali uz Maradonino tijelo. Nakon što su te fotografije 'procurile' na društvenim mrežama, najzagriženiji Maradonini obožavatelji počeli su pogrebnicima prijetiti smrću, a nogometašev odvjetnik Matias Morla poručio je kako će se osobno pobrinuti za određene mjere protiv njih te rekao kako takav kukavičluk neće proći nekažnjeno.</p><p>Podsjetimo, nad trojicom radnika pokrenuta je istraga, a neki od njih otkrili su i kako su ubrzo dobili brojne prijetnje smrću. Internetom su se proširile i vijesti kako su navijači Boca Juniorsa napali navedene radnike te neke i ubili, a uz te vijesti stavljen je i video, no radi se o lažnoj vijesti s videom koji je objavljen još u ožujku.</p><p>Jedna od fotografija prikazivala je muškarca koji pokazuje palac gore dok stoji pored Maradoninog tijela, a njegov šef <strong>Matias Picon </strong>iz tvrtke Sepelios Pinier priznao je kako se radi o njegovim radnicima.</p><p>- Moj otac ima 75 godina i on plače. Plačem i ja, plače i moj brat, uništeni smo - rekao je Picon pa otkrio tko se slikao s Diegom:</p><p>- On nije zaposlenik ovdje, on je jedan od ljudi koje smo zvali da nam pomognu utovariti lijes jer je bio jako težak. Maradonina obitelj je odabrala jedan jako težak lijes koji je kompliciran za transport i zato smo pozvali još trojicu, da nam pomognu nositi lijes. Mi smo njima i uzeli mobitele, no vratili smo ih kad je sve bilo gotovo i u tom trenutku me zvala policija da organiziram transfer, a oni su se sad slikali.</p><p>Nakon incidenta zbog sporne fotografije Fernandez se oglasio i pokajao. Uz njega se s Maradoninim tijelom fotografirao i njegov 18-godišnji sin.</p><p>- Sve se dogodilo u sekundi. Samo sam podigao glavu, a moj sin je napravio glupost i kao svaki 18-godišnjak podigao palac gore. Molim vas, oprostite nam, moli vas - rekao je Fernandez i otkrio da su sva trojica dobili otkaz.</p><p>- Radio sam ranije za Maradoninog oca, bio sam blizu Diega dok je bio živ. Nikad ne bih iskazao nepoštovanje prema njemu. Pa on je moj idol! Jasno mi je da su mnogi ljudi jako uvrijeđeni i da su ovo shvatili kao pogrešan potez. Znam i da su uznemireni, bio bih i ja na njihovom mjestu. Molim ih da nam oproste.</p><p>Dobivao je prijetnje smrću čak i od susjeda.</p><p>- Prijete mi ljudi koji me poznaju, moji susjedi. Kažu da će nas ubiti, razbiti nam glave, polupati nam automobile. Prijete mom djetetu - uplašeno je rekao Fernandez koji je inače navijač Argentinos Juniorsa, kluba u kojem je Maradona započeo svoju profesionalnu karijeru.</p>