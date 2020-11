Te\u0161ko je i sa\u017eeti sve te emocije Argentinaca koji su u koloni dolazili pred predsjedni\u010dku pala\u010du gdje je\u00a0nakon obdukcije prevezeno Maradonino tijelo. Cvije\u0107e, dresovi, \u0161alovi... \u0160to su god imali, bacili su prema Maradoninu lijesu, jo\u0161 mu jednom skandirali, zapjevali, zaplakali... Prije nego ga pokopaju danas popodne na groblju na periferiji Buenos Airesa.

<p>Argentina oplakuje <strong>Diega Maradonu</strong>, i navijači i nenavijači, i stari i mladi, i zaposleni i nezaposleni, svi su na ulicama i, svatko na svoj način, odaju počast preminulom nogometnom velikanu koji je u srijedu u podne po lokalnom vremenu izgubio život nakon srčanog udara.</p><p>Teško je i sažeti sve te emocije Argentinaca koji su u koloni dolazili pred predsjedničku palaču gdje je nakon obdukcije prevezeno Maradonino tijelo. Cvijeće, dresovi, šalovi... Što su god imali, bacili su prema Maradoninu lijesu, još mu jednom skandirali, zapjevali, zaplakali... Prije nego ga pokopaju danas popodne na groblju na periferiji Buenos Airesa.</p><p>- Pokop će biti održan danas poslijepodne u Vrtu mira u Bellavisti, sjeveroistočno od argentinskog glavnog grada gdje počivaju i njegovi roditelji - rekao je glasnogovrnik Sebastian Bianchi.</p><p>U Napulju, pak, gdje je Diego ostavio neizbrisiv trag igrajući za Napoli, svi će građani upaliti svijeće na prozorima, a točno u 21:00 krenut će minuta šutnje, a nakon nje valjda najveći pljesak ikada. Cijeli će grad aplaudirati i skandirati "Di-e-go, Di-e-go".</p><p>A kako je izgledao posljednji dan Diegova života, doznali su novinari argentinskog portala <a href="https://www.ole.com.ar/maradona/murio-maradona-muerte-diego-pelusa_0_Zv27g92s8.html" target="_blank">Olé</a>. Ustao je rano, kao i posljednjih dana. Nešto je doručkovao, malo prošetao i nekoliko sati poslije legao kako bi se odmorio i vratio energiju. Uz njega su bili psiholog, psihijatrica i osobna medicinska sestra, tvrde.</p><p>Trebao se ustati u podne kako bi popio lijek, no više nije otvorio oči. Kad ga je medicinska sestra pokušala probuditi, vidjela je da nije pri svijesti. Odmah je nazvala hitnu. </p><p>Stizala su vozila hitne pomoći jedno za drugim. Ukupno njih devet, no jednome od najboljih nogometaša u povijesti nije bilo pomoći. Srce mu je zauvijek prestalo kucati. Došlo je do egzacerbacije kroničnog zatajenja srca, koje je za posljedicu imalo akutni edem pluća, odnosno stanje iz kojega se Maradona, nažalost, nije izvukao.</p>