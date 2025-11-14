Nasmijani Dalić: Valjda neće biti anketa trebam li ili ne trebam! A tu formaciju više neću igrati

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Dovoljan bi bio i remi protiv Farana, ali pobijedili su 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola (23'), Muse (57') i Vlašića (70').

Izbornik Zlatko Dalić bio je zadovoljan u izjavi za Novu TV nakon utakmice.

- Čestitam dečkima i hvala svima koji su bili na stadionu. Bili smo pod pritiskom nekoliko mjeseci zbog ovih kvalifikacija, ali sad smo to riješili. Na početku utakmice nismo imali dovoljno agresije. Farski Otoci su vrlo nezgodna reprezentacija - rekao je Dalić, koji je na poluvremenu izvadio veznjaka Marija Pašalića i ubacio Josipa Šutala kako bi promijenio zadnju liniju s tri na četiri braniča.

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Sve što smo napravili, napravili smo s četiri u zadnjoj liniji. Prva medalja, druga medalja, finale Lige nacija... Definitivno više neću igrati s trojicom u zadnjoj liniji! Za takav sustav treba puno vremena. Sad je vrijeme za selekciju igrača.

Petru Musi poslao je pretpoziv uoči ovog ciklusa, ali je zamijenio ozlijeđenog Budimira te odmah iskoristio svoju šansu.



- Najviše je pokazao od napadača na treninzima. Rekao sam igračima da se gleda svaka minuta na treningu, ali i izvan njega. Musa je pokazao najviše... Teško mu je bilo danas, nije bilo puno pravih lopti za njega, ali zabio je sjajan gol.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nije detaljno najavio rotacije protiv Crne Gore.

- Idemo po pobjedu, neće biti lako, dolazi im Hrvatska i imat će želju za dokazivanjem. Cilj su tri boda i da ovo budu najbolje kvalifikacije u povijesti.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dalić je najuspješniji hrvatski nogometni izbornik.

- Valjda neće opet biti anketa, trebam li biti ili ne trebam! - zaključio je s osmijehom.