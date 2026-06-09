Vatreni su krenuli na put prema SP-u 2026, a HNS je objavio fotke vedre atmosfere iz aviona. Osmijesi Ćaleta-Cara, Kramarića i Olića dižu euforiju
Gvardiol i Jakić 'ubijaju dosadu' u avionu s križaljkama 24sata! Pogledajte fotke s leta za SAD
Hrvatska nogometna reprezentacija i službeno je započela svoj put prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Hrvatski nogometni savez (HNS) obilježio je polazak objavom na društvenim mrežama, pružajući navijačima uvid u atmosferu s leta i optimizam koji vlada među igračima i stožerom.
How's the flight to the @FIFAWorldCup, guys? #WorldCup #Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/lNwh8ObEyg— HNS (@HNS_CFF) June 9, 2026
HNS je podijelio i dvije fotografije koje svjedoče o opuštenom i vedrom duhu unutar momčadi. Na prvoj se fotografiji vide nasmijani Duje Ćaleta-Car i Andrej Kramarić, odjeveni u ležerne majice, dok jedan od njih s dva podignuta palca potvrđuje dobro raspoloženje. Druga fotografija prikazuje nasmijanog Ivicu Olića u društvu kondicijskog trenera Marina Dadića, a u pozadini se ističu i prigodni nasloni za glavu s prepoznatljivim hrvatskim kvadratićima.
Gvardiol i Jakić rješavaju križaljke 24sata
Dašak atmosfere otkrio je i Kristijan Jakić na svom Instagram profilu. Podijelio je seriju fotografija s prekooceanskog leta, pružajući navijačima rijedak uvid u opuštenu atmosferu koja vlada među igračima uoči velikog natjecanja. Na jednoj fotografiji može se vidjeti kako su Jakić i Gvardiol rješavali popularne križaljke 24sata, a "vatreni" su i kartali na letu za SAD.
Podsjetimo, prvu utakmicu u skupini L Hrvatska igra protiv Engleske 17. lipnja na stadionu AT&T, a u skupini se još nalaze Gana i Panama.
(*uz korištenje AI-ja)
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+