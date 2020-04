Talijani će igrati skoro do zime, a Englezi kreću u lipnju s ligom

Europska nogometna federacija (UEFA) odlučna je da se aktualna sezona, koja je u gotovo svim europskim zemljama prekinuta sredinom prošlog mjeseca zbog pandemije korona virusa, mora završiti značilo to i igranje tijekom srpnja i kolovoza.

Krovna nogometna organizacija "Starog kontinenta" je prije nekoliko dana poslala pismo nacionalnim nogometnim savezima u kojem se navodi kako je od najvećeg značaja da se sva natjecanja, uključujući i domaća prvenstva, odluče na terenu te kako bi prekid natjecanja trebao biti "posljednji stadij".

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Radna skupina UEFA-e radi na scenarijima prema kojima bi se aktualna sezona, koja bi u normalnim okolnostima trebala završiti do 30. lipnja, mogla produžiti na srpanj i kolovoz, a jedna od opcija je i da se natjecanja u eurokupovima nastave nakon što krenu domaća prvenstva.

SERIE A: Igranje sve do listopada

Talijanski ministar sporta, Vincenzo Spadafora, objavio je da postoji poseban plan za nastavak sportskih aktivnosti u svibnju. Međutim, čini se kako je vodstvo Serie A odustalo od prvotnog plana da se prvoligaška sezona nastavi krajem svibnja, te je odlučilo da će se natjecanje nastaviti kada to dozvole zdravstveni uvjeti u Italiji, koja spada među zemlje koje su najviše pogođene pandemijom korona virusa.

Talijansko nogometno prvenstvo prekinuto je 9. ožujka, a do kraja sezone ostalo je za odigrati još 12 kola. Također, trebaju se odigrati još četiri zaostale utakmice iz veljače, te uzvratni susreti polufinala kupa.

Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) Gabriele Gravina je tijekom gostovanja u emisiji talijanske državne televizije RAI izjavio kako bi ovosezonsko prvenstvo u Serie A moglo trajati sve do listopada.

Vodeći Juventus ima 63 boda, slijedi Lazio sa 62, treći je Inter s 54 boda, Atalanta ima 48, a peta je AS Roma sa 45 bodova. U Serie B direktno ispadaju tri zadnja kluba, a trenutačno su na tim pozicijama Lecce (25), SPAL (18) i Brescija (16). U opasnoj zoni su i Udinese (28), Torino (27), Sampdroa (26) i Genoa (25).

U Italiji je do sada 132.000 oboljelih od coronavirusa, a preminulo je više od 16.500 ljudi

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

BUNDESLIGA: Prazne tribine i novčani gubitci

Bundesliga je prekinula s natjecanjem sredinom ožujka i neće biti nastavka najmanje do 30. travnja. Do kraja prvenstva ostalo je devet kola. Neki od klubova već su počeli s prilagođenim treninzima, a među njima je i lider Bayern, koji nakon 25 odigranih kola ima četiri boda prednosti ispred drugoplasirane Borussije Dortmund.

Klubovi i vodstvo Bundeslige su postigli dogovor o nastavku natjecanja pred praznim stadionima te uz stroge zdravstvene mjere kojih bi se igrači trebali pridržavati.

Njemački virolog Alexander Kekule tvrdi da bi se njemačko nogometno prvenstvo moglo nastaviti u svibnju bez nazočnosti gledatelja na tribinama i pod posebnim uvjetima stvorenima za nogometaše.

Bundesligi otkazivanje nastavka sezone donosi gubitke od čak 770 milijuna eura. Od toga iznosa 370 milijuna eura bi bilo izgubljeno od TV prava, 225 milijuna eura od sponzorskih ugovora, dok bi na prodaji ulaznica izgubili oko 140 milijuna eura.

Na ljestvici vodi Bayern sa 55 bodova, Borussija Dortmund ima 51, a RB Leipzig 50 bodova. Slijede Borussia Moenchengladbach sa 49 bodova, te Bayer Leverkusen sa 47 bodova. Mjesta koja vode u niži rang natjecanja zauzimaju Werder (18) i Paderborn (16), dok trenutačno u dodatne kvalifikacije ide Fortuna (22).

Njemačka bilježi 103.000 oboljelih i 1.822 preminulih od koronavirusa.

Foto: Matthias Balk/DPA/PIXSELL

PRIMERA: Žele spasiti sezonu

Vodstvo španjolske lige je u ponedjeljak objavilo da će liga ostati suspendirana na neodređeno vrijeme zbog pandemije koronavirusa i neće se nastaviti sve dok Vlada ne odobri. La Liga je prvobitno suspendirana 12. ožujka na dva kola, međutim situacija se nakon toga bitno pogoršala.

Španjolski nogometni savez (RFEF) odlučan je spasiti ovu sezonu čak i ako se nastavak početka svibnja čini malo vjerojatnim. Prema posljednjim vijestima nastavak natjecanja bi mogao krenuti koncem svibnja i to bez gledatelja.

Prije nekoliko dana La Liga je predložila da se utakmice igraju svakih 48 sati kada se nastavi sezona, no Sindikat nogometaša (AFE) nije sklon takvom rješenju jer bi moglo negativno utjecati na zdravlje igrača.

Jedanaest kola prije kraja Primere vodeća Barcelona ima 58 bodova, slijedi Real Madrid sa 56, treća je Sevilla sa 47, a četvrti je Real Sociedad sa 46 bodova. Prema sadašnjem stanju na ljestvici iz lige ispadaju Mallorca (25), Leganes (23), Espanyol (20).

U Španjolskoj je od koronavirusa obolilo 140.000 ljudi, a preminulo je 13.780 osoba.

Foto: Jon Nazca, John Walton/Reuters/PA/Pixsell

PREMIERSHIP: Nastavak na ljeto?

Sportska natjecanja u Engleskoj su suspendirana do konca travnja. Vodstvo Premier lige pod svaku cijenu želi završiti sezonu, a na 'otoku' se nadaju kako će to biti moguće u lipnju i srpnju.

Kako prenose otočki mediji postignut je dogovor čelnika Premier lige s Vladom pa bi, sukladno tome, utakmice bile nastavljene u lipnju. Dakako, pod uvjetom da se stanje s koronavirusom ne pogorša. Utakmice bi bile pred praznim tribinama, ali uz tv prijenos. Igrači bi bili bi smješteni u izoliranim kampovima uz redovita testiranja na koronavirus.

Prema postojećim propisima, engleska nogometna sezona "prestaje najkasnije do 1. lipnja", ali FA-a je omogućio produljenje tog roka.

Englezima je do kraja prvenstva ostalo devet kola, a Liverpool vodi sa 82 boda, čak 25 bodova prednosti pred Manchester Cityjem i "Redsima" trebaju još samo tri pobjede kako bi i matematički osigurali titulu, prvu nakon 30-godišnje suše.

Treći je Leicester City (53), dok Chelsea drži četvrtu poziciju (48). U donjem domu u najtežoj poziciji su Bournemouth (27), Aston Villa (25) i Norwich City (21).

U Velikoj Britaniji je više od 50.000 slučajeva koronavirusa i 5.300 preminulih.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

LE CHAMPIONNAT: Ne znaju što im je činiti

U Francuskoj su nogometni stadioni zatvoreni do 15. travnja, no očekuje se kako će se zabrana produžiti. Pandemija koronavirusa stvara zagonetku francuskom nogometu i zasad odgovorni nemaju pojma kakav bi mogao biti odgovor.

Dio nogometnih stručnjaka čak smatra kako bi sezonu trebalo prekinuti, a ne je nastavljati 'bez obzira na cijenu'.

Francuski sport je dodatno potresla vijest o samoubojstvu liječnik Stade de Reimsa, profesora Bernarda Gonzaleza koji je počinio samoubojstvo nakon što je otkrio da boluje od virusa COVID-19.

U Frabncuskoj je oko 100.000 oboljelih i oko 9.000 preminulih od koronavirusa.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

BELGIJA

Belgijska nogometna liga predložila je konačni prekid prvenstva prihvativši trenutačno stanje na ljestvici po kojem bi Club Brugge, u čijim redovima igra povremeni hrvatski reprezentativac Matej Mitrović, postao belgijskim prvakom.

Odluka Pro lige mora biti ratificirana 15. travnja na sastanku 24 kluba koji imaju pravo glasa, no njih 17 već je prošli tjedan zatražilo otkazivanje sezone.

Ako se prihvati odluka Upravnog vijeća lige, Belgija bi postala prva europska zemlja u kojoj je nogometno prvenstvo završilo. Club Brugge se nakon 29 kola nalazi na vrhu ljestvice sa čak 15 bodova više od drugoplasiranog Genta.

Što se tiče finala Kupa između Club Bruggea i Antwerpena, njegova sudbina je i dalje neizvjesna. Baš kao i kvalifikacije za u plasman u prvu ligu.

UEFA je odluku Belgijanaca procijenila "preuranjenom" i neopravdanom, zaprijetivši ozbiljnim sankcijama poput izbacivanja klubova iz Europe. Belgijski nogometni savez (URBSFA) je potom objavio kako su na pragu "konstruktivnog rješenja".

Predsjednik URBSFA Mehdi Bayat kazao je kako je razgovarao s čelnikom UEFE Aleksanderom Čeferinom, te da su na pragu rješenje koje će predstaviti Izvšnom odboru UEFE, ali nije precizirao o kakvoj se ideji radi.

Belgija bilježi 22.000 oboljelih i 2.000 smrti od koronavirusa.

OSTANITE DOMA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

NIZOZEMSKA

Nizozemska vlada produžila je trajanje mjera usmjerenih na borbu protiv širenja koronavirusa do 28. travnja, a to znači da će profesionalni nogomet u toj zemlji mirovati do 1. lipnja.

Aktualni prvak i najtrofejniji nizozemski klub Ajax prvi je predložio otkazivanje ostatka sezone, a podržali su ga i AZ Alkmaar, koji trenutačno s Ajaxom dijeli prvo mjesto na ljestvici s istim brojem bodova, te četvrtoplasirani PSV Eindhoven. Jedini klub iz vodeće četvorke koji se nije izjasnio za prekid natjecanja je trećeplasirani Feyenoord u kojem smatraju kako je bolje pričekati kako će se stvari odvijati u sljedećih nekoliko tjedana.

Iz Nizozemskog nogometnog saveza (KNVB) su objavili kako će slijediti naputke UEFA-e u pokušaju završetka sezone značilo to i nastavak sezone sredinom lipnja.

U Savezu se nadaju da bi prvenstvo moglo završiti do 3. kolovoza, ali uz uvjet da im Ministarstvo zdravstva upali zeleno svjetlo. Lošiji scenarij je proglasiti završetak sezone što bi značajno utjecalo na financijsko stanje klubova.

Osam kola prije kraja prvenstva na vrhu su Ajax i AZ Alkmaar sa 56 bodova, treći je Feyenoord sa 50, a četvrti je PSV Eindhoven sa 49 bodova.

U Nizozemskoj je 19.000 oboljelih i 2.000 smrti.

RUSIJA

Ruski nogometni savez (RFU) je odlučio produljiti prekid prvenstva do 31. svibnja zbog pandemije koronavirusa.

Savez je 10. ožujka donio odluku da se prvenstvo prekine do 10. travnja, no sada je zbog nezaustavljivog širenja koronavirusa taj datum pomaknut.

Nakon 22 kola vodi Zenit (50) ispred moskovskog Lokomotiva (41) i Krasnodara (41).

Prema posljednjim podacima u Rusiji je zabilježeno 7.500 slučajeva koronavirusa i 58 preminulih.

TURSKA

Turska je među posljednjima prekinula prvenstvo. Turski ministar sporta Mehmet Kasapoglu prekinuo je tursko nogometno, košarkaško i odbojkaško prvenstvo 19. ožujka i to na mjesec dana. Turske vlasti su očekivale kako virus neće pogoditi tu zemlju, međutim situacija je eskalirala i sada se strahuje kako bi Turska mogla postati nova Italija.

Na ljestvici vode Trabzonspor i Istanbul Basaksehir sa po 53 boda, dok je treći Galatasaray sa 50 bodova.

Turska bilježi 30.000 slučajeva korone i oko 700 umrlih.

BIH

U susjednoj BiH nogometna natjecanja su prekinuta 12. ožujka. Prvotno je objavljeno kako će prekid trajati dva tjedna, no situacija se u međuvremenu pogoršala, pa nema govora o nastavku prvenstva do konca travnja, a upitan je u svibanj.

Glavni tajnik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine (NSBiH) Adnan Džemidžić skeptičan je oko nastavka tamošnjeg prvenstva i u srpnju ili kolovozu kako je okvirno predložila UEFA, pa makar i bez gledatelja, jer stadioni u Bijeljini, Kaknju i Ugljeviku nemaju reflektore.

Na ljestvici vodi Sarajevo (45) ispred Željezničara (42).

U BiH je zabilježeno 29 smrti od koronavirusa i 755 zaraženih.

SLOVENIJA

Odbor za hitnost Slovenskog nogometnog saveza (NZS) donio je odluku kako se zbog pandemije koronavirusa natjecanja pod njegovim okriljem neće nastaviti prije svibnja. Nogometna natjecanja u Sloveniji prekinuta su 12. ožujka.

Na ljestvici vodi Olimpija (50) ispred Celja (45) i Aluminija (45).

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

SRBIJA

Srbija je među posljednjim zemljama u Europi prekinula sva nogometna natjecanja.

Prvenstvo je prekinuto 16. ožujka nakon što je proglašeno izvanredno stanje na cijelom teritoriju Srbije zbog koronavirusa.

Na ljestvici vodi Crvena zvezda sa 69 bodova, dok je Partizan drugi sa 58 bodova.

U Srbiji je oko 2.200 zaraženih, a do sada je 58 osoba preminulo. (eg)