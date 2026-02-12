Obavijesti

REAKCIJE NA ŽDRIJEB

Navijači: 'Bome, nije moglo biti teže'. 'Česi gledaju i ne vjeruju'

Piše Petar Božičević,
Navijači: 'Bome, nije moglo biti teže'. 'Česi gledaju i ne vjeruju'
2
Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Peto izdanje Lige nacija trajat će od rujna 2026. do lipnja 2027. godine. Hrvatska je u posljednja dva izdanja igrala završnicu Lige nacija, a najdalje je došla 2023., kada je u finalu na penale poražena od Španjolske

Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je suparnike u petom izdanju Lige nacija. "Vatreni" će igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke u skupini 3. Bit će to veliki izazov za našu reprezentaciju, donosimo reakcije navijača s društvenih mreža. 

"Bome, nije moglo teže"

"Samo da nisu Portugal ili Francuska"

"Česi razmišljaju kako predati utakmice"

"Opet u Prag na Pilsner Urquelle"

"Puno puta su nas otpisali pa su se neki naglo prizemljili"

"S Njemačkom nismo igrali 20 godina skoro. Sa Španjolcima, Englezima i Česima svaku drugu, treću godinu unatrag 10 godina, možeš misliti koliko zanimljivo će biti..."

"Česi gledaju i ne vjeruju", neki su od komentara navijača. 

UEFA Nations League Draw
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Prve dvije momčadi iz grupe prolaze u četvrtfinale, trećeplasirana igra doigravanje za ostanak u Ligi A, dok posljednjeplasirana izravno ispada u Ligu B.

Peto izdanje Lige nacija trajat će od rujna 2026. do lipnja 2027. godine. Hrvatska je u posljednja dva izdanja igrala završnicu Lige nacija, a najdalje je došla 2023., kada je u finalu na penale poražena od Španjolske, koja će joj sada biti protivnik u grupi.

