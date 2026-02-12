Peto izdanje Lige nacija trajat će od rujna 2026. do lipnja 2027. godine. Hrvatska je u posljednja dva izdanja igrala završnicu Lige nacija, a najdalje je došla 2023., kada je u finalu na penale poražena od Španjolske
Navijači: 'Bome, nije moglo biti teže'. 'Česi gledaju i ne vjeruju'
Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je suparnike u petom izdanju Lige nacija. "Vatreni" će igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke u skupini 3. Bit će to veliki izazov za našu reprezentaciju, donosimo reakcije navijača s društvenih mreža.
"Bome, nije moglo teže"
"Samo da nisu Portugal ili Francuska"
"Česi razmišljaju kako predati utakmice"
"Opet u Prag na Pilsner Urquelle"
"Puno puta su nas otpisali pa su se neki naglo prizemljili"
"S Njemačkom nismo igrali 20 godina skoro. Sa Španjolcima, Englezima i Česima svaku drugu, treću godinu unatrag 10 godina, možeš misliti koliko zanimljivo će biti..."
"Česi gledaju i ne vjeruju", neki su od komentara navijača.
Prve dvije momčadi iz grupe prolaze u četvrtfinale, trećeplasirana igra doigravanje za ostanak u Ligi A, dok posljednjeplasirana izravno ispada u Ligu B.
Peto izdanje Lige nacija trajat će od rujna 2026. do lipnja 2027. godine. Hrvatska je u posljednja dva izdanja igrala završnicu Lige nacija, a najdalje je došla 2023., kada je u finalu na penale poražena od Španjolske, koja će joj sada biti protivnik u grupi.
