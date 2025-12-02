Joško Gvardiol briljira u Cityju: zabio prvi gol sezone, ali skrivio penal. Nevjerojatno, ali treći je najbolji strijelac Cityja od 2024! Gdje su napadači, pitaju se navijači...
Navijači Cityja šokirani su zbog statistike napadača i Gvardiola: 'Joško je najbolji stoper svijeta'
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) u subotu je zabio svoj prvi klupski gol u sezoni. ''Vatreni'' je bio strijelac drugog gola Manchester Cityja protiv Leedsa u 13. kolu Premier lige. Ipak, njegov se klub namučio za pobjedu, ispustio je vodstvo od dva gola, a Gvardiol je skrivio penal nakon kojeg je Leeds izjednačio.
Srećom za Pepa Guardiolu i momčad, Phil Foden zatresao je mrežu u prvoj minuti sudačke nadoknade za puni plijen na Etihadu. Gvardiolu je to bio 12. gol u 111. nastupu za Manchester City, što je nevjerojatna statistika kada uzmemo u obzir da Joško igra u obrambenoj liniji.
Uz 12 golova imao je i osam asistencija, što znači kako je Joško već bio direktno uključen u 20 golova Cityja. Štoviše, stranica StatMuse FC, koja objavljuje statistiku iz Liga petica, otkrila je frapantni podatak. Naime, Gvardiol je od početka 2024. godine treći najbolji strijelac Cityja s deset golova!
Prvi je, naravno, norveški stroj za golove, Erling Haaland, s 49 "komada". Phil Foden je na drugom mjestu s 22 gola unatoč prošloj sezoni koja je bila debelo ispod njegovog standarda, a Joško je treći s 10 golova od početka 2024. godine.
I dok ovaj podatak otkriva Gvardiolovu nevjerojatnu svestranost, također daje razloga za brigu navijačima Cityja, koji su šokirani lošim učinkom drugih napadača, poput Dokua, Savinha, Marmousha i ostalih... Ovo su neki od komentara na društvenim mrežama:
- "Doku, Savinho, Bobb, Marmoush i svi drugi napadači trebali bi se sramiti."
- "Najbolji stoper na svijetu, ali ljudi to neće priznati jer igra za City."
- "Nema šanse da Marmoush nije na ovoj loisti."
- "City, ovo nije dobro!"
- "Gvardiol je strašan igrač."
- "Poseban je."
- "Joško je zvijer u obrani."
