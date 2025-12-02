Navijači Cityja šokirani su zbog statistike napadača i Gvardiola: 'Joško je najbolji stoper svijeta'

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) u subotu je zabio svoj prvi klupski gol u sezoni. ''Vatreni'' je bio strijelac drugog gola Manchester Cityja protiv Leedsa u 13. kolu Premier lige. Ipak, njegov se klub namučio za pobjedu, ispustio je vodstvo od dva gola, a Gvardiol je skrivio penal nakon kojeg je Leeds izjednačio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

Srećom za Pepa Guardiolu i momčad, Phil Foden zatresao je mrežu u prvoj minuti sudačke nadoknade za puni plijen na Etihadu. Gvardiolu je to bio 12. gol u 111. nastupu za Manchester City, što je nevjerojatna statistika kada uzmemo u obzir da Joško igra u obrambenoj liniji.

Uz 12 golova imao je i osam asistencija, što znači kako je Joško već bio direktno uključen u 20 golova Cityja. Štoviše, stranica StatMuse FC, koja objavljuje statistiku iz Liga petica, otkrila je frapantni podatak. Naime, Gvardiol je od početka 2024. godine treći najbolji strijelac Cityja s deset golova!

Foto: Jason Cairnduff

Prvi je, naravno, norveški stroj za golove, Erling Haaland, s 49 "komada". Phil Foden je na drugom mjestu s 22 gola unatoč prošloj sezoni koja je bila debelo ispod njegovog standarda, a Joško je treći s 10 golova od početka 2024. godine.

I dok ovaj podatak otkriva Gvardiolovu nevjerojatnu svestranost, također daje razloga za brigu navijačima Cityja, koji su šokirani lošim učinkom drugih napadača, poput Dokua, Savinha, Marmousha i ostalih... Ovo su neki od komentara na društvenim mrežama:

"Doku, Savinho, Bobb, Marmoush i svi drugi napadači trebali bi se sramiti."

"Najbolji stoper na svijetu, ali ljudi to neće priznati jer igra za City."

"Nema šanse da Marmoush nije na ovoj loisti."

"City, ovo nije dobro!"

"Gvardiol je strašan igrač."

"Poseban je."

"Joško je zvijer u obrani."

