Navijači Dinama podijeljeni su nakon Bobanova istupa: 'Bravo, zbog tebe će Hajduk biti prvak'

Dinamo je podigao prašinu svojom posljednjom objavom na društvenim mrežama, koja dolazi u trenutku rezultatske krize i pojačane zabrinutosti navijača za budućnost kluba. U kratkom videoisječku, predsjednik "modrih" Zvonimir Boban izgovara snažne riječi koje su mnogi protumačili kao izravnu poruku uprave i ključnih ljudi kluba.

- Neke procese jednostavno treba odraditi kako treba, a nitko neće biti do kraja uz svoje zablude, ako ih je bilo, da bi Dinamo bio njegov talac - rekao je Boban. Ova poruka sugerira da se unutar kluba odvijaju važne promjene ili preispitivanja, te da je interes Dinama postavljen iznad svakog pojedinca.

Objava je stigla u vrlo osjetljivom trenutku za "modre". Nakon dva uzastopna poraza, protiv Istre 1961 u prvenstvu (2-1) i teškog poraza od Celte u Europskoj ligi (3-0), atmosfera među navijačima je napeta. Dinamo se nalazi pred ključnim razdobljem sezone, s važnim utakmicama u Europskoj ligi protiv Lillea i Real Betisa te nastavak borbe za naslov prvaka u HNL-u. Poruka o "procesima koje treba odraditi" mogla bi se odnositi na unutarnju stabilnost, sportsku politiku ili odgovor na kritike koje su se pojavile nakon lošijih igara.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dinamovi navijači su podijeljenog mišljenja na društvenim mrežama. Neki podržavaju Bobana i potiču ostale na strpljenje, dok drugi traže iskorak u igri i rezultatima. Ovo su neki od komentara...

"Bravo, majstore, zbog tebe će Hajduk nakon dugo godina biti prvak."

"Kakav proces? Dinamo ima igrače koji su daleko plaćeniji od ostalih u ligi. A imaju pristup kao da ih nije briga? Proces u kojem ne gurate igrače iz Dinamove škole, Mikić grije klupu dok Theophile igra beka. Unazadili ste klub u posljednje tri godine."

"Puno pričate, a malo je rezultata!"

"Samo u našoj ligi traži se otkaz za trenera nakon par poraza."

"Boban je zaslužio puno veće poštovanje i strpljenje nego što mu navijači trenutačno pružaju. Alex Ferguson nikad ne bi postao najbolji trener svih vremena da su ga sudili po prvoj sezoni. Zna se što je Boban napravio za Dinamo, priznat je u cijelom nogometnom puku, a neki ga se žele riješiti nakon četiri mjeseca. Čovjek je obrazovan i zna komunicirati te ponašati se."