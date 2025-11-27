Navijači Dinama: 'Sve lošije'. 'Najbolje da Boban sjedne sam na klupu'. 'Znamo tko je krivac'

Dinamo je potopljen u Lilleu. Momčad Marija Kovačevića djelovala je anemično i nije stvorila ništa čime bi ozbiljnije zaprijetila francuskom suparniku. Sastav je bio identičan onome koji je poprilično jednostavno srušio Varaždin, ali je protiv Lillea nedostajalo želje i volje. Filipović je na golu spasio nekoliko prilika, ali je ipak dobio četiri gola, dok napad nije bio raspoložen.

Dinamovi navijači bili su glasni cijelu utakmicu i bodrili svoju momčad, ali su na društvenim mrežama opleli po načinu igre. Pauza za reprezentacije je na oko riješila problem jer se Dinamo pojavio raspucan protiv Karlovca i Varaždina, ali i dalje "modri" moraju puno raditi ako žele osigurati proljeće u Europskoj ligi. Napad se mora probuditi u preostale tri utakmice. Navijači nisu zadovoljni i sve su glasnije kritike na račun trenera i uprave.

Ovo su neki od komentara Dinamovih navijača na društvenim mrežama:

"Mi smo slijepi, uprava nije. Mi smo glupi, uprava nije.

Sve lošije od lošijeg, katastrofalno postavljanje igre i vođenje utakmice. Vjerujem da su ovo dobri igrači, gledajući imena i klubove gdje su igrali ima tu kvalitete i rekao bi da nismo imali kvalitetniji kadar po imenima. Ali sve je to uzalud jer nemamo trenera. Ono što me najviše živcira je da svaki igrač ima 28 dodira prije dodavanja lopte."

"Popiš*li se po nama i Celta i Lille koji bi prije par sezona ovaj Dinamo piš*o po njima. Prošetali se kroz nas kao da nas nema, najgore što će ovo pokvariti sliku o nama nakon svega što se radilo u Europi. Treći gol mi je highlight svega, njihov igrač pokazuje tri puta rukom gdje da utrči lik da mu doda loptu i ovaj na kraju i utrči tamo između trojice a ovi gledaju... Znamo krivca i nije jedini."

"Pod Bjelicom prošle godine nismo izgledali ni u jednoj tekmi ovako, u puno jačem natjecanju. Nadam se da će stisnuti ruke umjesto mahanja i svađanja i pobijediti Goricu. Tužan sam kad ovako izgledamo u europskoj utakmici"

"Ovo je apsolutna krivica trenera. Lille nije top ekipa ali se vidi taktička disciplina u ekipi...sa druge strane, Dinamo već dugo nije ovako loše izgledao.. igrači totalno van forme, samopouzdanje na nuli. Nije problem samo ovo danas, ne znam kako bi mi mogli i goricu pobijediti u ponedjeljak?!"

"Bez obzira na igru i rezultat, Kovačević mora otići"

"Treba dovest još desetak novih igrača i trenera i bit će to dobro"

"Kako to, kako to? Hoće li Boban dati izjavu? Neće, trebali smo mu poslati pitanja jučer. Najbolje da sam sjedne na klupu, ima sve potrebno za voditi ekipu: dolčevitu, jahačke hlače i tako veliku karizmu da se pojavljuje u javnosti svaka 4 tjedna. Slabo grije ovo proljeće."

"Sramite se svi, Kovačeviću ako imaš obraza otići ćeš sam. Pa ljudi između naših linija se tankeri mogu zaokretat koliko prostora ima kod trećeg gola zadnja linija i linija veznih igrača bila jedna od druge cca 10 m pa ljudi su radili što su htjeli. Loši igrači plus loš trener dobiješ onda 4 komada."

"Najgore odigrana utakmica otkad klub postoji"