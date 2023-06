Navijači Hajduka srušili stranicu fanshopa zbog novog dresa, a neki kritiziraju: Zašto zeleni grb

Ogromna vojska navijača koja stoji iza Hajduka za klub je veliki blagoslov, ali u pojedinim trenucima i veliko opterećenje, pogotovo u današnje vrijeme društvenih mreža i poplava informacija i "informacija", kao i mišljenja i "mišljenja" o svemu što se događa u klubu i oko njega. Većina onih koji sebe doživljavaju navijačima Hajduka smatra da može meritorno i ravnopravno sudjelovati u raspravi o svakoj temi, pa čak i o temama o kojima nema dovoljno dostupnih informacija.

Primjerice, o novoj, trećoj garnituri dresa, koja je po tko zna koji put podijelila navijačku vojsku u bilom. I lako za to što se navijači dijele na one kojima se dres sviđa ili ne sviđa, to je stvar ukusa a o ukusima se ne raspravlja, problem je što neki svoje stavove temelje na zaključku kako nova, zelena garnitura dresova, postaje prva garnitura, čime klub odstupa od identiteta, skrnavi grb...

Foto: HNK Hajduk

A stvar je posve jednostavna i logična. Hajduk će i dalje sve svoje domaće utakmice igrati u osnovnoj, bijeloj varijanti dresa, a na gostovanjima će, u zavisnosti od boje dresa domaće momčadi, igrati u crveno-plavoj ili pak, ove i iduće sezone zelenoj.

A nakon toga u nekoj novoj, jer se garniture mijenjaju u pravilnim razmacima od dvije sezone. I usput će utržiti lijepu količinu eura na prodaji garniture koja se nekima toliko sviđa da su je odmah prvoga dana, njih gotovo tisuću, poželjeli kupiti i platiti 80 eura. Dapače, prvih nekoliko sati nakon objave zelene garniture dresova, pristup web shopu Hajduka bio je otežan.

Foto: HNK Hajduk

Bi li bilo bolje i unosnije da Hajduk umjesto Macrona ima nekog jačeg tehničkog sponzora poput Adidasa, New Balancea, Nikea... ili je bolje da s manjim sponzorom kao što je Macron ima veću kontrolu dizajna i veću zaradu? I ima li uopće veću kontrolu i više novca ili ipak nema?

Sve su to legitimna pitanja za one koji vode klub i koji imaju sve dostupne podatke. Za razliku od većine nas koji ih nemamo i ne znamo što se krije iza dogovora i ugovora.