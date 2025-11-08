Obavijesti

NISU ZADOVOLJNI

Navijači Osijeka: Sad možemo reći dno dna! Možda u drugoj ligi i pobijedimo koju utakmicu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Navijači Osijeka, razumljivo, nisu zadovoljni situacijom u klubu. Dio pripadnika Kohorte bio je i u Splitu, a na Poljudu su pokazali već standardni transparent 'Upravo, odlazi'

Osijek se nalazi u teškoj situaciji nakon 13. kola Hrvatske nogometne lige. ''Bijelo-plavi'' su u subotu gostovali na Poljudu, a Hajduk je slavio 2-0 zahvaljujući golovima Krovinovića i Šege. To znači da je Osijek na samom začelju lige uoči reprezentativne stanke.

Željko Sopić stigao je nakon 11 kola, u kojima se Simon Rožman nije proslavio, ali je i bivši trener Rijeke imao zahtjevan početak s ''bijelo-plavima''. Debitirao je u remiju s Varaždinom, a na Poljudu njegova momčad nije pokazala puno.

Navijači Osijeka, razumljivo, nisu zadovoljni situacijom u klubu. Dio pripadnika Kohorte bio je i u Splitu, a na Poljudu su pokazali već standardni transparent 'Upravo, odlazi'. A ovo su neki od najpopularnijih komentara navijača na službenom Facebook profilu Osijeka nakon utakmice...

  • "Baš se radujem drugoj ligi! Nova liga, novi izazovi, možda bude i koja pobjeda da se i mi navijači proveselimo!"
  • "Ova momčad nije ni za ružan komentar. Izuzev Marka Malenice. Ostatak, uz dužno poštovanje, pripada u amaterskom nogometu."
  • "Više ništa ne zamjeram igračima. Oni, jednostavno, ne mogu bolje i ne znaju, bez obzira na demagogiju u izjavama trenera."
  • "Neka juniori igraju ostatak sezone."
  • "Niste zapucali na gol 60 minuta... Je li to normalno?"
  • "Nadam se da će ih Sopić pošteno oprati i podijeliti im znoj te suze na treninzima."
  • "Kako vam ne dosadi gubiti?"
  • "Dno dna je konačno dobilo smisao."

