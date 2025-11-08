Navijači Osijeka: Sad možemo reći dno dna! Možda u drugoj ligi i pobijedimo koju utakmicu

Osijek se nalazi u teškoj situaciji nakon 13. kola Hrvatske nogometne lige. ''Bijelo-plavi'' su u subotu gostovali na Poljudu, a Hajduk je slavio 2-0 zahvaljujući golovima Krovinovića i Šege. To znači da je Osijek na samom začelju lige uoči reprezentativne stanke.

Željko Sopić stigao je nakon 11 kola, u kojima se Simon Rožman nije proslavio, ali je i bivši trener Rijeke imao zahtjevan početak s ''bijelo-plavima''. Debitirao je u remiju s Varaždinom, a na Poljudu njegova momčad nije pokazala puno.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Navijači Osijeka, razumljivo, nisu zadovoljni situacijom u klubu. Dio pripadnika Kohorte bio je i u Splitu, a na Poljudu su pokazali već standardni transparent 'Upravo, odlazi'. A ovo su neki od najpopularnijih komentara navijača na službenom Facebook profilu Osijeka nakon utakmice...

"Baš se radujem drugoj ligi! Nova liga, novi izazovi, možda bude i koja pobjeda da se i mi navijači proveselimo!"

"Ova momčad nije ni za ružan komentar. Izuzev Marka Malenice. Ostatak, uz dužno poštovanje, pripada u amaterskom nogometu."

"Više ništa ne zamjeram igračima. Oni, jednostavno, ne mogu bolje i ne znaju, bez obzira na demagogiju u izjavama trenera."

"Neka juniori igraju ostatak sezone."

"Niste zapucali na gol 60 minuta... Je li to normalno?"

"Nadam se da će ih Sopić pošteno oprati i podijeliti im znoj te suze na treninzima."

"Kako vam ne dosadi gubiti?"

"Dno dna je konačno dobilo smisao."