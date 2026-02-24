Navijači Osijeka: 'Sopiću ovo nikad neću oprostiti, ali on nije kriv što smo zadnji na tablici'

Nakon razgovora s predsjednicom Alexandrom Végh, koji je obavljen u ponedjeljak navečer na Opus Areni, dogovoren je sporazumni raskid ugovora. To znači da je završen kratki mandat Željka Sopića (51) na klupi "bijelo-plavih", u ponedjeljak navečer priopćili su s Opus Arene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 Golovi Lokomotiva-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Sopić je došao u grad na Dravi nakon nešto više od godinu dana nakon što je napustio Rijeku, s kojom je bio blizu naslova prvaka. Očekivalo se kako će svojim iskustvom, a i čvrstim karakterom probuditi Osječane i donijeti pozitivnu šok terapiju. Ipak, to se nije dogodilo. U 13 natjecateljskih utakmica ostvario je samo jednu pobjedu.

Navijači Osijeka svašta su pretrpjeli u posljednjim godinama i s razlogom su izgubili strpljenje. Već mjesecima žestoko protestiraju protiv klupske uprave, što je rezultiralo odlascima Ferenca Sakalja i Vladimira Čohara, a dojmova je puno nakon Sopićeve smjene. Ovo su neki od najpopularnijih komentara na službenoj Facebook stranici "bijelo-plavih"...

"Neću mu vjerojatno nikada oprostiti što je Malenicu stavio na klupu. Ali, za dno tablice ne krivim njega. Svaki klub ima nekog Livaju, Belju, Puljića... Samo mi nemamo nikoga. I to još otkako smo izgubili Miereza. Ne možemo izdvojiti ni jednog igrača i reći: 'Svaka čast, kako si odigrao!"

"Manje-više za odlazak trenera, smislite kako ćete vratiti nas navijače koji smo otišli... Prvo ste za 100 posto podigli cijene ulaznica, a onda za 500 posto smanjili kvalitetu vašeg nogometa. Tu jad i bijedu više nije moguće gledati..."

"Sigurno je do trenera."

"Najiskrenije, većeg prodavače magle nisam vidio u životu."

"Trebaju nam pojačanja, a ne igrači za treću ili četvrtu ligu..."

Pred "bijelo-plavima" je vrlo važna utakmica, u 24. kolu u goste na Opus Arenu stižu nogometaši Vukovara 1991, koji su direktni rivali u borbi za ostanak u HNL-u.