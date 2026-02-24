Obavijesti

Navijači Osijeka: 'Sopiću ovo nikad neću oprostiti, ali on nije kriv što smo zadnji na tablici'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
2
Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pred "bijelo-plavima" je vrlo važna utakmica, u 24. kolu u goste na Opus Arenu stižu nogometaši Vukovara 1991, koji su direktni rivali u borbi za ostanak u HNL-u

Admiral

Nakon razgovora s predsjednicom Alexandrom Végh, koji je obavljen u ponedjeljak navečer na Opus Areni, dogovoren je sporazumni raskid ugovora. To znači da je završen kratki mandat Željka Sopića (51) na klupi "bijelo-plavih", u ponedjeljak navečer priopćili su s Opus Arene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Golovi Lokomotiva-Osijek 01:15
Golovi Lokomotiva-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sopić je došao u grad na Dravi nakon nešto više od godinu dana nakon što je napustio Rijeku, s kojom je bio blizu naslova prvaka. Očekivalo se kako će svojim iskustvom, a i čvrstim karakterom probuditi Osječane i donijeti pozitivnu šok terapiju. Ipak, to se nije dogodilo. U 13 natjecateljskih utakmica ostvario je samo jednu pobjedu.

Navijači Osijeka svašta su pretrpjeli u posljednjim godinama i s razlogom su izgubili strpljenje. Već mjesecima žestoko protestiraju protiv klupske uprave, što je rezultiralo odlascima Ferenca Sakalja i Vladimira Čohara, a dojmova je puno nakon Sopićeve smjene. Ovo su neki od najpopularnijih komentara na službenoj Facebook stranici "bijelo-plavih"...

  • "Neću mu vjerojatno nikada oprostiti što je Malenicu stavio na klupu. Ali, za dno tablice ne krivim njega. Svaki klub ima nekog Livaju, Belju, Puljića... Samo mi nemamo nikoga. I to još otkako smo izgubili Miereza. Ne možemo izdvojiti ni jednog igrača i reći: 'Svaka čast, kako si odigrao!"
  • "Manje-više za odlazak trenera, smislite kako ćete vratiti nas navijače koji smo otišli... Prvo ste za 100 posto podigli cijene ulaznica, a onda za 500 posto smanjili kvalitetu vašeg nogometa. Tu jad i bijedu više nije moguće gledati..."
  • "Sigurno je do trenera."
  • "Najiskrenije, većeg prodavače magle nisam vidio u životu."
  • "Trebaju nam pojačanja, a ne igrači za treću ili četvrtu ligu..."

