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Navijači vrijeđali hrvatskog veznjaka: 'Nazivali su me ustašom, dobio sam i prijetnje'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Navijači vrijeđali hrvatskog veznjaka: 'Nazivali su me ustašom, dobio sam i prijetnje'
Druga HNL, NK Rudeš - GNK Dinamo II | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Okidač za gnjusno vrijeđanje Frana Tomeka od strane slovenskih navijača bilo je ispadanje Kopra iz Konferencijske lige od NSÍ Runavíka s Farskih otoka

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Hrvatski nogometaš Fran Tomek (24), veznjak slovenskog Kopra, objavio je da su ga navijači vlastitog kluba vrijeđali na nacionalnoj osnovi i upućivali mu prijetnje nakon lošijih rezultata momčadi. Bivši igrač Dinama, Gorice i Dubrave oglasio se na društvenim mrežama nakon posljednje prvenstvene utakmice. Tvrdi da su ga pojedini pripadnici navijačke skupine Tifozi nazivali ustašom, vrijeđali njegovu obitelj i prijetili mu.

"Jučer sam doživio nešto što nema nikakve veze s nogometom. Od strane naše skupine ‘navijača‘ vrijeđan sam na nacionalnoj osnovi. Nazivan sam ustašom, vrijeđana je moja obitelj te sam dobio razne prijetnje", napisao je Tomek.

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Incident se dogodio u razdoblju u kojem Koper prolazi kroz rezultatski slabiji početak sezone. Slovenski klub ispao je iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu od NSÍ Runavíka s Farskih otoka, a nakon nekoliko kola domaćeg prvenstva nalazi se na četvrtom mjestu.

"Lošiji rezultati nikada ne bi smjeli biti razlog za govor mržnje i prijetnje. U zadnje dvije godine, koliko sam u ovom klubu, uvijek sam dao svoj maksimum bez obzira na probleme i ozljede. Svaka kritika je dobrodošla, ali mržnja i prijetnje nemaju mjesta u nogometu!", dodao je hrvatski veznjak.

Foto: instagram

Tomek je potom u razgovoru za slovenski portal Planet nogomet dodatno opisao što se događalo nakon ispadanja iz Europe.

- Moji suigrači i ja slušali smo uvrede. Gledao sam i nisam mogao vjerovati što se događa. Pogodilo me, ovo mi je treća sezona u klubu, neću ni spominjati koliko sam utakmica odigrao pod injekcijama… Zaista ne zaslužujem ovakav tretman. Moj stav prema klubu nikada nije bio loš.

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Dio navijača zamjerio mu je i navodno ponašanje nakon europskog ispadanja te tvrdio da se smijao, što je Tomek odlučno odbacio.

- Ja, da sam se smijao? Tko god je to vidio, neka kaže naglas. Nakon utakmice sam stajao na klupi, gledao u teren i nisam mogao vjerovati da smo ispali. Vjerujte mi, nisam se nimalo smijao. Ispričao sam se nekim navijačima i otišao, a onda sam čuo uvrede. Razumijem da su navijači razočarani, ali i mi smo. Proteklih dana sve ide po zlu, ali i dalje smo jako dobra momčad i želimo se uzdići.

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Naglasio je da razumije kritike zbog rezultata, ali da vrijeđanje i prijetnje smatra potpuno neprihvatljivima.

- Oni koji misle da je u redu ovako vrijeđati, ne trebaju ni podržavati klub. Trebamo podršku, a ne prijetnje. Vjerujem da se sve može riješiti na ljepši način. Sjest ćemo za stol, razgovarati i učiniti što je najbolje za naš klub - zaključioe je.

Tomek je prošao Dinamovu omladinsku školu, a igrao je i za Inter Zaprešić, Goricu i Dubravu. Za Goricu ima jedan nastup u HNL-u, upravo protiv Dinama, a u Koper je stigao u siječnju 2024. godine. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 500.000 eura.

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