'Ne idem na PH, nitko me nije pritiskao, ali ovo je paradoks'

Hrvatska će na Olimpijske igre slati svog najboljeg boksača. Zvuči logično. No, pitali su se u HBS-u, a neki čak i tvrdili - kako može uspjeh u profesionalnom boksu biti jednak onome u amaterskom - ciljajući tako na Filipa Hrgovića, najboljeg hrvatskog profi teškaša.

- Ne, ne može on na Olimpijske! Nek se dokaže, nek sparira s Milunom! - vikao je Leo Pijetraj, tada još aktualni izbornik hrvatske boksačke reprezentacije. Evo, želja mu je skoro uslišena.

Filip Hrgović morat će se boriti protiv prvaka Hrvatske, bio to Milun ili netko drugi. Meč je zakazan za sredinu veljače, mjesec dana prije Filipovog novog profesionalnog meča u Velikoj Britaniji i mjesec dana prije prvih, europskih kvalifikacija za OI.

- Neću nastupati na PH. Mislim da ću se boriti s prvakom Hrvatske. Sljedeći tjedan će detalje dogovoriti moj menadžer Željko Karajica - rekao je Filip za 24sata.

Nitko ne garantira da će to biti Milun.

- Teoretski, mogu se boriti s bilo kim, tko god bude prvak. No, mislim da bi bilo čudno da netko drugi bude prvak s obzirom na to koliko se radilo s Milunom - smatra internacionalni WBC prvak te pojašnjava:

- Moguće je i da borbe ne bude. Naime, na meni je da ponudim meč, a druga strana može odbiti.

Posebnih pritisaka nije bilo.

- Nisu me pritiskali. Pričao sam sa Željkom Mavrovićem, jedino s njim iz saveza komuniciram. Oni su iznijeli tu opciju i to je to, pristao sam. Mislio sam da će to odlučiti i bez sparinga pogotovo nakon što je on (Milun, op.a) izgubio prekidom dva puta, ali eto, oni su ponudili tu opciju, a ja sam pristao - pojašnjava nam situaciju Filip.

Po dosadašnjem planu, Marko Milun je trebao ići na europske kvalifikacije u ožujku, a Filip na svjetske u svibnju.

- To si ne mogu dopustiti jer si moram napraviti plan i program, a onda ako on kojim slučajem ode na prvi turnir i kvalificira se, meni sve pada u vodu. To nije profesionalno.

Zato je i s druge strane napravljen ustupak:

- Na europske kvalifikacije neće ići nitko, a pobjednik našega meča ići će na svjeske - pojašnjava Hrgović.

Filip će tako morati izdržati 'cik-cak' tempo u kojemu prvo na red dolazi meč za najboljeg teškaša države sredinom veljače, potom profesionalna borba u Engleskoj sredinom ožujka, pa kvalifikacijski turnir za OI, zatim još jedan profesionalni meč te na kraju, ako Bog da, kaže Sesvećanin, pripreme za OI. Bit će zasigurno naporno, no ljutnje i isprika nema, Hrgović je već u pripremama.

- Izdržat ću ja to, nema sumnje. Mislim da to je u jednu ruku paradoks Hrvatske, a u drugu ruku i pošteno prema tom prvaku Hrvatske, iako mislim da sam se već dokazao dovoljno. Ali mislim da je tu mogao netko usmjeriti na to da mi bude što lakše, a oni su ipak inzistirali na tome - priča i dodaje:

- Usmjerena mi je pažnja na meč kvalifikacija, ali cijelo se vrijeme pripremam i za taj profesionalni meč koji je najavljen negdje za početak ili sredinu ožujka. Sigurno će biti u Engleskoj, ali još ne znam tko će biti protivnik.

Hrgovićev odlazak na OI trn je u oku najviše Leu Pijetraju koji ga je i otvoreno zbog toga napao, no Filip tvrdi da će, ukoliko dođe do sparinga s Milunom, biti korektan i pozdraviti bivšeg izbornika Hrvatske.

- Uvijek moraš biti korektan i poslije meča pozdraviti drugu stranu - zaključio je Hrgović priču o dokazivanju tko je najbolji hrvatski teškaš.

Odmora nema, pripreme već traju

I dalje Filip ovisi samo o sebi.

- Sada imam taj izborni meč. Mogu to izgubiti i ne otići, tako da je opet sve u mojim rukama. Oni su mogli biti profesionalni i odlučiti da sam ja ipak na jednoj većoj razini nego taj mladi Marko Milun, ali ne, ja sad u sred svojih priprema za profesionalni meč moram se pripremati i za to, što ne ide baš zajedno - čudi se Hrgović, ali kaže:

- Počeo sam s pripremama. Moj stil boksa se nije puno promijenio. I dalje bacam puno udaraca i dalje sam brz i pokretan, tako da što se toga tiče sada mogu odraditi kvalifikacije za OI. Ipak, svakako ću raditi posebne pripreme za Igre, posebne sparinge naravno, ako se kvalificiram.

O tome što bi radio kada bi postao olimpijski pobjednik, još ne razmišlja.

- Ne želim tako pričati. Biti olimpijski pobjednik je zaista teško i ta priprema za Igre je zaista jako teška i to je u rangu toga da budem i svjetski prvak, samo što ljudi krivo percipiraju taj amaterski boks jer je nepopularan i nema medijsku pozornost, ali to je jako težak zadatak. Ali mislim da imam jako dobre šanse.

Na prošlim je Olimpijskim igrama Filip osvojio brončanu medalju. Sada, četiri godine stariji i iskusniji tvrdi:

- Bolje se osjećam. Mislim da sam kompletniji borac nego što sam bio prije četiri godine.

O mogućoj suspenziji WBC-a ne brine

Hrgovićeva statistika nema mrlju. Brojke 10-0 s pravom podižu njegovo samopouzdanje pa i sam vjeruje da se može nositi u ringu s najjačima.

- Mogu se nositi sa svima, to je jasno kao dan - smatra Filip.

WBC prijeti dvogodišnjom suspenzijom svakome boksaču koji ode na OI, no Hrgović ne brine.

- Postoje druge organizacije kod kojih se ja mogu rangirati i boriti i uzimati titule. Ne igra mi to neku preveliku ulogu. Kada nešto odlučim, ne može me ništa zaustaviti. Imam svoj cilj i to je to- jasan je El Animal.

- I ta odluka WBC-a se može promijeniti - smatra.

Ostale organizacije ne vide za sada problem u tome da profesionalni boksači idu na Olimpijske igre, a razgovor s WBC-om, smatra Filip, ne bi imao nekog učinka.

- Moj promotor i moj menadžer sigurno pričaju s WBC-om, ali ako su oni donijeli tu odluku, sigurno da moj promotor to neće uspjeti promijeniti u nekom razgovoru s njima. To je stvar njihove politike, ali mi ćemo pripremiti teren, ako se to dogodi, da se rangiram u nekoj drugoj organizaciji - najavljuje Hrgović.

Praznike je proveo s obitelji, ali i radno

Nova godina je prošla, većina ljudi vratila se svojim klasičnim obavezama, poslovima, svakodnevici, ali najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, niti dane na koje su drugi odmarali nije ‘ljenčario’.

- Radno sam proveo praznike. Nisam puno odmarao. Bio sam u Njemačkoj na poziv svog menadžera. Bili smo par dana kod njega u Münchenu pa smo išli gledati i utakmicu Bayerna. Nakon toga smo još otišli malo do Austrije - prepričava nam svoje slobodne dane Filip.

- Inače slabo pratim nogomet, ali našim sportašima i reprezentacijama uvijek pratim rezultate - priznaje.

- Uspio sam puno vremena provesti s obitelji, iako sam svaki dan trenirao. Nisam imao niti jedan dan odmora, ali sam malo promijenio režim, malo su mi bili blaži treninzi. Puno radim noge s Igorom Čordašom koji je moj kondicijski trener - kaže.

Mladi boksač njeguje puno tradicionalnih vrijednosti u svom životu. Vidljivo je to i u njegovoj dvorani u kojoj je na zidu 10 Božjih zapovjedi, a tradicije se drži i kada su u pitanju blagdani.

- Idemo na misu, kitimo bor, imamo ručak s obitelji, posjetu rodbini. Tako izgledaju naši Božićni blagdani. Ništa spektakularno, sve kao i drugi ljudi - tvrdi.

Od vjenčanja još Filip najavljuje kako se raduje i svojoj djeci te kako se nada da će ih imati što više. U nedavnom intervjuu za 24sata to je potvrdila i njegova supruga. Bračni života u obitelji Hrgović zaista je idiličan.

- Da. Jedva čekam imati tu ulogu oca - kaže Filip pa dodaje:

- Mislim da me bračni život nije puno promijenio. S Marinelom sam prije braka bio pet godina u vezi. Bio sam dobar, sve je funkcioniralo kako treba. U ringu jesam životinja, ali izvan ringa sam normalan čovjek - priča nam El Animal kojemu su posljednje dvije godine donijele samo uspjeh, a sada mu neki pokušavaju otežati put do nove radosti - mogućeg olimpijskog postolja.

Deset Božjih zapovjedi i potpis 'HF'

Dvorana u Jelkovcu posebne oznake s vanjske strane nema, no unutrašnjost joj zapamtite zauvijek. Inicijali HF nalaze se na vrećama, zidovima, u ringu, posvuda, a puno crvenih detalja natjeraju vas da zapamtite da ste bili u jednom od, kako tvrde Hrgovićevi treneri, najboljem boksačkom kampu u svijetu. Sve je s potpisom Filipa Hrgovića, a uz to na zidu stoji 10 Božjih zapovjedi i fotografija Filipa i njegove supruge u prirodnoj veličini.

Pretenciozno? Pa, baš onako kakvim često nazivaju i Filipa, ali to ga kaže ne smeta.

- Jesam, bahat sam. Bahat sam, umišljen i najbolji. Uz to sam i lijep - nasmijao se Filip i potpalio vatru ‘hejterima’.

- Nikada nisam ušao u ring kao B strana. U preko 120 svojih mečeva u životu, uvijek sam ulazio kao šampion. Sve u životu što radim želim raditi kao šampion, a ne kao netko po strani - govori nam pa citira:

- “Suđeno mi je, tako je htio Bog, mentalno sam izgrađen da budem dog” - odrepao je dobro raspoloženi Hrga.

'Motam ostati fokusiran, željan i budan'

Unatoč kritikama nekih, velik broj imena borilačkih sportova u Hrvatskoj hvale Hrgovića i njegov rad.

- Svakako mi je lijepo čuti i pohvale od Mavrovića, Božića i svih drugih bivših šampiona. No najbitnije je ono što ja mislim. Ne može ti nitko pomoći ako ti ne vjeruješ sam u sebe i ako ne misliš dobro o sebi tako da mislim da je najbitnije da ja ostanem fokusiran, željan i budan. Da nastavim raditi ovako kao do sada - priča nam Filip pa kaže:

- Mislim da ima puno više ljudi koji su uz mene, nego protiv mene, samo što ti nikada ne dođu do izražaja, nego uvijek dođu do izražaja negativne stvari, nažalost.

Zapravo je jedina osoba koja je konkretno istupila protiv Hrgovića bivši izbornik boksačke reprezentacije, Leonardo Pijetraj koji tvrdi da Hrgović ne može na OI bez dokazivanja da je najbolji u Hrvatskoj, a uz to Pijetraj smatra da je smiješno da želi ići na OI kada je posljednji amaterski meč imao 2016. godine. No, Filipa te optužbe ne diraju. On i dalje želi predstavljati svoju zemlju u Tokiju.

- Jasno je da on to radi iz svoje koristi. Ukoliko ode na OI, imat će i dalje plaću od Olimpijskog odbora, Saveza, moći će prodati Miluna nekom promotoru… Nema tu nekakvog drugog razloga. On gleda sebe na uštrb hrvatskog boksa. Neću mu to dozvoliti. Ne samo da mu neću dozvoliti, nego ja jednostavno imam cilj biti olimpijski pobjednik i to je to - jasan je Hrgović, koji ima dodatan razlog nezadovoljstva:

- Njegov je boksač izgubio zadnja dva svoja velika natjecanja prekidom, ali on i dalje ima obraza gurat se i raditi nekakav medijski presing što nije gospodski - smatra Filip.

'Moj put je bio težak'

- Najbolji savjet koji sam ikada dobio u karijeri je da moraš naučiti bodriti samoga sebe. I kada je najteže, koja god prepreka došla. Tvoja riječ ti mora značiti. Sam sebi se moraš dokazivati stalno. Kada si nešto kažeš, moraš to ispuniti. Moraš ostati vjeran svojim odlukama i onda ćeš moći savladati sve prepreke - govori internacionalni WBC prvak i dodaje:

- Mislim da moja karijera nije bila laka. Kao prvo, dolazim iz zemlje gdje boks nema veliku tradiciju. Kao drugo, dolazim iz obitelji koja nema veze sa sportom niti boksom. Prvi sam u obitelji koji se bavi nekakvim vrhunskim sportom - kaže i pojašnjava:

- Kada dolaziš iz male zemlje nemaš iza sebe sudački lobij da te gura. Uvijek su se potencirale neke velike države. U profesionalnom boksu isto tako. Promotori gledaju ljude koji dolaze iz velikih nacija, koji imaju veliku televiziju iza sebe. Mislim da je moj put općenito jako težak, ali ja sam ga prihvatio takvog - zaključuje.

Za kraj nam je Hrgović odgovorio na tri ‘blic pitanja’.

Miami ili Zagreb?

- Zagreb.

Hamburger ili tradicionalna hrvatska hrana?

- ‘rana!

Thompson ili američka glazba?

- Thompson.