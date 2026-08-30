Ne prestaju padati komplimenti Hrgoviću nakon titule prvaka: 'Objesite mu bradu u Louvre...'

Filip Hrgović (34) napravio je povijesni uspjeh i osvojio IBF-ov svjetski pojas postavši prvi Hrvat kojemu je to pošlo za rukom u teškoj kategoriji. Hrgović se u teškoj borbi protiv Mosesa Itaume (21) uspio vratiti nakon nokdauna te je u devetoj rundi došao do preokreta i velikog slavlja. Svjetski mediji ne prestaju hvaliti hrvatskog teškaša, a oglasio se i The Ring koji mu je uputio jedan od najslikovitijih komplimenta.

Jedan od najutjecajnijih boksačkih medija svijeta u analizi meča u londonskoj O2 Areni, posebnu pozornost posvetio je Hrgovićevoj sposobnosti primanja udaraca, a donijeli su jedan neobičan zaključak: Njegovu bi bradu trebalo objesiti u Louvre.

- Teško je točno opisati koliko je čistih udaraca Hrgović primio od Itaume, koji je gotovo do samog dramatičnog završetka meča pogađao snažnim direktima u tijelo i razornim krošeima u glavu, navodi spomenuti izvor.

Foto: Peter Cziborra

U tekstu su podsjetili da je 'El Animal' slične udarce primao prije dvije godine u meču protiv Daniela Duboisa, ali tada je zadobio posjekotine.

- Hrgović je slične udarce na početku borbe primao i protiv Daniela Duboisa, no tada ga je iznevjerila koža; meč je prekinut zbog posjekotina, što je rezultiralo prvim i jedinim porazom u njegovoj karijeri u lipnju 2024. godine. Unatoč tome, njegova brada te večeri nije popustila, a nije ni ovdje, iako je u drugoj rundi završio u nokdaunu nakon kratkog desnog krošea.

Taj dio analize meča The Ring je naslovio: 'Objesite Hrgovićevu bradu u Louvre.'

Hrgovića su i na konferenciji za medije nakon meča upitali od čega je njegova brada, a on im je jasno odgovorio:

- To je hrvatska snaga. Mala smo zemlja, ali želimo uspjeti protiv svih izgleda.