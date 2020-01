'Nije bilo deranja u svlačionici, a bit će muke i s Bjelorusima'

Uh, moglo je to i puno lakše, zar ne? Hrvatska je nakon sjajnog drugog dijela slomila čvrstu Crnu Goru i došla do pobjede na otvaranju Europskog prvenstva u Austriji, Norveškoj, Švedskoj. Ali bilo je to daleko od idealne predstave naših reprezentativaca, naročito što se tiče prvog poluvremena.

Mučili smo se na njihovu 'divlju' obranu 3-3 i prelagano fulali zicere. Obrana nam je izgledala raštimano i neorganizirano, ali kvaliteta je morala kad tad doći na vidjelo. I došla je u drugom poluvremenu, probudili su se naši na čelu sa sjajnim Cindrićem koji je utrpao sedam golova i odveo nas do pobjede.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Gledajte, prva utakmica kao i svaki turnir. Ne sjećam se da smo nekad od početka vrhunski odigrali, ali sva sreća da utakmica traje 60 minuta. Pokazali smo kvalitetu u drugom poluvremenu - rekao je Marko Mamić koji je u ovoj utakmici nešto manje igrao u napadu nego što se očekivalo, ali njegov šut izvana će nam jako trebati u sljedećim utakmicama. U subotu već igramo protiv Bjelorusije.

- U subotu je iduća utakmica, u dobroj smo formi što se tiče obrane i to moramo prenijeti od početka na Bjeloruse. Oni su puno, puno, puno kvalitetnija momčad, imaju veliko iskustvo igranja u Ligi prvaka i imaju važne uloge u svojim momčadima.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A kako se Marko osjećao?

- Dobro sam se osjećao, ali lakše mi je igrati u sredini obrane kad svi igraju dobro. Obrana je bila harmonična, svi smo igrali kao jedan i uvijek dobro funkcionira. Nismo se snašli u prvom poluvremenu. OK smo odigrali na momente, ali nikad se nismo uspjeli skupiti dva, tri napada zaredom.

Josip Šarac briljirao je na prošlogodišnjem SP-u za juniore, a to i sjajne igre u Celju su mu donijele mjesto u reprezentaciji. I on je danas dobio svoje minute te se odužio golom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Najmlađi sam i prvi sam put dobio igrati ovakvu utakmicu, sve ove utakmice ne mogu se mjeriti s tom. Došao je taj gol, led je probijen i nadam se da će biti puno bolje u nastavku - kratak je bio ovaj sjajni mladić koji je ove sezone Zagrebu u Ligi prvaka utrpao deset golova u Areni.

Naši igrači su složni, prvo poluvrijeme nije valjalo, ali zato je drugo. Kad bi sve utakmice igrali kao drugo poluvrijeme, gdje bi nam bio kraj...

- Prvo poluvrijeme nije bilo onako smo planirali, ali ne ide uvijek onako kako čovjek planira. Ali drugo poluvrijeme smo dosta dobro odigrali i primili samo 21 gol, što je OK. Beč? Ima još tu dosta utakmica, trebamo se još dosta pomučiti. Idemo iz utakmice u utakmicu i pripremati se za Bjelorusiju. Nezgodni su, dosta dobro igraju. Nismo ih još analizirali, ali večeras i sutra hoćemo i pripremit ćemo se što bolje - kazao je Marin Šego koji je imao pet obrana.

Sjajni Igor Karačić također se slaže sa svojim suigračima oko prvog dijela, ali priznao je da izbornik Červar nije galamio u svlačionici i da su svi vjerovali u našu pobjedu.

- Znali smo da će doći tijekom utakmice naših pet minuta, govorili smo da će biti teško igrati na njihovu zonu 3-3 i 4-2, mislim da se nismo razigrali u prvom dijelu kao što je t trebalo biti, bili smo statični i razbranili smo njihovog golmana i onda je bilo teško igrati. U svlačionici nije bilo galame niti vike i odlučili smo zaboraviti prvo poluvrijeme i igrati čvrstu obranu. Njihove zone možemo razbiti ako igramo čvrstu obranu i s brzim napadima i protunapadima. Duvnjak je bio sjajan, cijeli tim je bio sjajan. On je to pokrivao na prednjoj poziciji kao što je to radio u svojim top top danima. Drago mi je što se vratio na ovaj način i zasluženo je osvojio naslov najboljeg igrača - rekao je Kara.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kockice su i ovaj put ispunile Stadthalle koja broji 5200 sjedećih mjesta, a Hrvata je bilo nešto manje od toga. Pjesma i veselje, čudesna atmosfera bila je u Grazu od prve minute, a Karačić se zahvalio navijačima i priznao da je bilo predivno igrati u takvoj atmosferi.

- Bilo je prelijepo, ovo i prošlo prvenstvo imamo odličnu podršku. Nadam se da će se u idućim utakmicama popuniti ta prazna mjesta. Lakše je igrati u ovakvoj atmosferi, drago mi je da smo pobijedili i probili taj led, da pokažemo koliko tko može i što može. Nijedan igrač ovdje nije na vrhuncu forme, polako ćemo se dizati, vjerujem u ovu momčad.

Nema previše odmora za naše reprezentativce, već u subotu nas čeka susret protiv Bjelorusije koja je danas bila bolja od Srbije.

- Bjelorusija igra obranu 6-0. Čvrsti su, predvođeni Kulešom i Karalekom, nosioce igre u reprezentaciji i Kielceu, moji suigrači. Kuleš je odličan šuter, Karalek je među tri najbolja pivota na svijetu. Imaju glavu i rep, znaju što rade. Nema više duboke zone, sada igramo na 6-0. Bit će opet muke, nemojte mislit da će biti lako, ali ja vjerujem u nas.

Naš kapetan, naš vođa, naš Dule. Domagoj Duvnjak opet je odigrao izvanrednu utakmicu. Da, zabio je samo jedan gol, ali kada pogledate broj asistencija i toliko bačenih loptu u kontru, e onda shvatite zašto je dobio nagradu za igrača utakmice. Posebno je bio raspoložen u obrani na poziciji prednjeg gdje je ometao Crnogorce i tako im unio nervozu. Kao i milijun puta do sada, on je svoj zadatak odradio.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ja bih rekao da nismo loše igrali u prvom dijelu, obrana je bila dobra, puno bolja nego u prijateljskim utakmicama. Bili smo gusti i agresivni, ali omela su nas ta četiri glupa gola koja smo primili, a Crnogorci su igrali pametno duge napade. Imali smo i zicer za tri razlike, a nakon toga su oni preokrenuli. Drugi dio je zato bio odličan, napravili smo ono što smo se dogovorili. Marin je bio odličan na golu, zabili smo jako puno lakih golova. U svakom slučaju morate znati da smo mi možda pet, šest dana zaredom, mi se još tražimo. Ovo drugo poluvrijeme nam je nit vodilja - rekao je Domo koji je također pohvalio navijače za nevjerojatnu atmosferu.

- Fenomenalna atmosfera, zahvaljujem se u ime cijele ekipe. Puno je lakše igrati u ovakvoj atmosferi, oni su nam bili vjetar u leđa kada smo gubili. Nadam se da će u subotu doći u čak i većem broju - zaključio je naš kapetan.

Ako Duvnjak nije bio golgeterski raspoložen, zato je bio Luka Cindrić koji je utrpao sedam komada.

- Početnička nervoza je iza nas, mislim da je bila teška utakmica, ali i da smo držali fokus i na kraju zasluženo pobijedili. Preponosan sam na navijače i nadam se i ubuduće da će odaziv biti ovakav - kazao je Cindra, a Horvat je dodao:

- Drugo poluvrijeme smo odradili kako spada, u prvom nas je možda poremetilo malo i što je Mandić dobio dva isključenja. Promašili smo neke zicere gdje smo možda trebali otići na četiri razlike i to je ono što će kazniti svaka ekipa. Dule je stvarno napravio dobar posao, mislim i svi ostali, ali njega treba istaknuti jer je dosta utjecao na protok njihove lopte.

Tema: Rukometni Euro 2020.