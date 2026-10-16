NEC remizirao uoči Maksimira, Modrić ušao u rapsodiji Milana

U susretu 2. kola Europske lige Benfica je pobijedila Celtic s 4-1 upisavši i drugu pobjedu u ovom natjecanju nakon što je u prvom kolu na San Siru porazila Milan s 2-0.

Benfica je već nakon prvog poluvremena osigurala pobjedu postigavši tri gola, a strijelci su bili Jhon Duran (5-11m, 36) i Alexander Bah (23). U 89. minuti među strijelce se upisao i Vangelis Pavlidis. Za škotski sastav pogodak je postigao Camilo Duran u 63. minuti.

Oba Durana su Kolumbijci, međutim nisu rodbinski vezani. Jhon (22) je rođen u kolumbijskoj Zaragozi, a karijeru je počeo u Envigadu iz kojeg je preselio u Chicago, a potom preko Aston Ville i Fenerbahčea stigao do Benfice. Dvije godine stariji Camilo je rođen u Santa Mariji, a nakon igranja u Portugalu i Qarabagu, ovoga ljeta je stigao u Celtic.

Drugu pobjedu je ostvario i Juventus koji je preokretom s 2-1 na gostovanju porazio Celtu Vigo. Hugo Alvarez je u 18. minuti doveo domaćine u prednost, a torinska "Stara dama" je okrenula rezultat golovima Nicka Woltemadea (58) i Randala Kolo Muanija (90+2).

Bešiktaš je kao gost pobijedio Hoffenheim s 3-2, a svih pet golova je palo u nastavku. Za turski sastav su strijelci bili Amir Murillo (60) i Oh Hyeon-Gyu (72, 79), dok su za domaćine golove zabili Fisnik Asllani (68) i Koki Machida (87). Andrej Kramarić je za Hoffenheim igrao do 72. minute.

Idući suparnik zagrebačkog Dinama NEC Nijmegen je odigrao 1-1 protiv sofijskog Levskog. Gosti su poveli u 35. minuti golom Reinalda, a izjednačio je Tjaronn Chery u 64. minuti. Darko Nejašmić je odigrao cijeli susret za NEC. Olympiakos je na Velodromeu pobijedio Marseille s 1-0, a gol odluke je zabio Santiago Hezze u 42. minuti.

U susretima igranim u ranijem terminu Milan je na gostovanju deklasirao RB Salzburg s 4-0 ostvarivši prvu pobjedu nakon što je u uvodnom kolu izgubio na San Siru od Benfice s 0-2. Junak susreta bio je 19-godišnji veznjak Alphadja Cisse koji je zabio prva tri gola Milana.

"Rossoneri" su poveli u 15. minuti, Cisse je u 32. minuti zabio i drugi gol, a sjajnu predstavu je okrunio i trećim golom u 49. minuti. Mladi veznjak, rođen u Trevisu, no njegovi roditelji su iz Gvineje, svoj nogometni put je započeo u mlađim kategorijama klubova Polisportiva Indomita 21, Giorgione i Verone. Milan ga je doveo iz Verone u veljači ove godine za oko 8 milijuna eura, nakon čega je kratko bio na posudbi u Catanzaru.

Na otvaranju sezone, trener Ruben Amorim uvrstio ga je u početnu postavu protiv Torina, a Cisse je zabio prvi pogodak na utakmici u pobjedi Milana 2-1. Sada se prvi put upisao među strijelce u Europi. Četvrti gol za goste zabio je Goncalo Ramos u 72. minuti. Milan je od 83. minute igrao bez isključenog Filippa Terracciana. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić zaigrao je za goste od 61. minute.

Uvjerljiv je bio i Bayer Leverkusen koji je identičnim rezultatom porazio Lech Poznan. Strijelci za "apotekare" bili su Patrik Schick (29-11m, 41-11m), Malik Tillman (32) i Ibrahim Maza (88).

Lyon je u odličnom susretu pobijedio Crystal Palace s 3-2. Za francuski sastav strijelci su bili Corentin Tolisso (8), Ernest Nuamah (45+2) i Pavel Šulc (76), a za goste Yeremy Pino (50) i Daichi Kamada (81).

Union Saint-Gilloise i Real Sociedad su odigrali 1-1.

Gosti su poveli u 46. minuti golom Benata Turrientesa, a izjednačio je Sekou Abrahame Keita u 88. minuti. Luka Sučić je za španjolski sastav igrao do 68. minute.

AZ Alkmaar je pobijedio Hapoel Be'er Sheva s 2-1, dok je Omonia Nikozija slavila u Celje s 3-0.

Na ljestvici vode Juventus, Bayer, Benfica, Bešiktaš, Bournemouth, Omonia, Ferencvaros, Lyon, Sunderland i Olympiakos sa po šest bodova. Dinamo ima četiri boda i 14. mjesto.