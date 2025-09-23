Neymar u nevjerici: Kako je on tek peti u poretku Zlatne lopte?

Nižu se reakcije na novu dodjelu Zlatne lopte, pa je izbor komentirao i brazilski nogometaš Neymar koji se nije složio s petim mjestom koje je zauzeo njegov mlađi sunarodnjak Raphinha.

- Raphinha na petom mjestu je stvarno smiješna odluka - napisao je na društvenim mrežama 33-godišnji Neymar koji se ove godine vratio u svoj matični klub, brazilski Santos.

Foto: THIAGO BERNARDES/REUTERS

Zlatnu loptu je osvojio Ousmane Dembele, igrač Paris St. Germaina. Drugi je bio Barcelonin as Lamine Yamal, treći još jedan igrač pariškog kluba Vitinha, četvrti napadač Liverpoola Mohamed Salah, a peti 28-godišnji Brazilac Raphinha, igrač Barcelone.

Prošle sezone Raphinha je na uistinu impresivan način igrao za Barcelonu te je u 57 utakmica u svim natjecanjima postigao 34 pogotka uz čak 25 asistencija.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Brazilci su i prošle godine bili ljuti na izbor za Zlatnu loptu kada je Španjolac Rodri bio slavljenik ispred Vinicus Juniora.

Posljednji Brazilac osvajač Zlatne lopte je bio Kaka sada već daleke 2007. godine. Neymar je dva puta bio treći u ovom izboru, 2015. i 2017. godine, oba puta iza Messija i Cristiana Ronalda.