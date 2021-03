Kamerunski 'Predator' Francis Ngannou nokautirao je na samom startu druge runde Stipu Miočića i oduzeo mu titulu teškaškog prvaka UFC-a.

Nismo se nadali ovakvom raspletu, ali što je tu je, Amerikanac hrvatskih korijena već se dizao iz teških trenutaka u karijeri pa nadamo se da će tako biti i ovog puta.

- Ne mogu pronaći riječi kojima bih opisao kako se osjećam. To je bilo obećanje koje sam si dao kad sam bio klinac. Iako sam pobjeđivao borbe, imao sam nešto u sebi što nisam nikad izbacio iz sebe. Htio sam dokazi ti svima koji su sumnjali u mene.

Stipe je napravio veliku pogrešku kada je krenuo u izmjenu s razornim Kameruncem, a na takve nepromišljene poteze nismo navikli od njega.

- Pogodio me s tim udarcem, ali udaljio sam se kako bi oporavio. Napravio je grešku što je krenuo u izmjenu i tada sam ga uhvatio. Moj tim i ja smo uložili puno truda kako bi došao do ove pobjede - rekao je Ngannou nakon meča pa najavio svoju sljedeću borbu:

- Po mom mišljenju, Jon Jones je najbolji borac u povijesti MMA. Njegov dolazak u tešku kategoriju je odlična stvar. On će biti izazov na koji sam ja spreman. Bit će to odlična stvar za moj 'rezime'. Ali ovog puta on će biti izazivač, a ja prvak. Kad god je on spreman, i ja sam!

Dana White je na pressici nakon borbe čestitao novom prvaku, ali i zahvalio Stipi za sve što je dao ovom sportu i ovoj organizaciji:

- Imam ogromno poštovanje za Stipu Miočića. On bi se trebao otići kući odmoriti i zaliječiti te onda odlučiti koji su njegovi sljedeći koraci u karijeri.