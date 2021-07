Ne vraća se nogomet kući, ne vraća se ni trofej, a očito ni srebrne medalje. Kao da je to neki uspjeh, biti drugi u Europi...

Time su se mišljenjem vodile engleske zvijezde nakon sinoćnjeg poraza od Italije u finalu Eura. Naime, skoro svi engleski igrači su nakon dodjele srebrne medalje istu i odmah skinuli jer očito za njih igra samo zlato. A ovo im je, inače, najveći uspjeh na Europskim prvenstvima budući da nikada dosad nisu bili u finalu!

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Jedan od rijetkih koji se ponosio medaljom i valjda jedini koji ju nije skinuo je zahvalni veznjak Liverpoola Jordan Henderson. Ostali su je skinuli "prije" nego što im ih je Čeferin stavio oko vrata, uključujući i kapetana Harryja Kanea.

"To je takvo sr*** kada igrači miču srebrne medalje, ista stvar se dogodila u finalu svjetskog prvenstva u ragbiju”, “Zašto miču medalje? Ej, pa viceprvaci ste! To je zaista veliki uspjeh…”, samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

- Kakvo nepoštovanje! Budite primjer mladima i pokažite poniznost - komentar je od susjeda Velšana.

Englezi su bili blagi favoriti za naslov. Igrali su pred 50-ak tisuća svojih navijača, Uefa je odredila da igraju tak jednu utakmicu izvan Wembleyja, a bilo je i sumnjivih sudačkih odluka, naravno u njihovu korist. Ali ni to nije bilo dovoljno protiv srčane i hrabre Italije.

Englezi su zabili gol u 117. sekundi. I to je bilo to. Dalje su igrali samo Talijani. Doduše, koliko su im to Englezi dopustili. A u drugom su dijelu dopustili dovoljno pa su tako engleski legendarni nogometaši Rio Ferdinand i Alan Shearer u prijenosu uživo kazali da je drugo poluvrijeme izgledalo kao utakmica FA kupa između premierligaša i lokalnog niželigaša. Naravno, u toj usporedbi Engleska je bila niželigaš.

Talijani su prvo izjednačili preko Bonuccija pa se ispuhali u produžetku, no Donnarumma je obranio penale Sanchu i Saki, a ranije je cijeli okvir promašio Rashford pa je Italija uzela naslov. Jesu li krivi Saka i Sancho ili samo Southgate? Bilo kako bilo, dok Englezi traže krivca, Italija slavi svoju drugu titulu prvaka Europe!