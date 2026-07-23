Nije stvar u imidžu! Cucurella otkrio emotivan razlog zbog kojeg godinama nosi istu frizuru

Dok zvijezda Španjolske Marc Cucurella dominira na terenima, iza njegove duge, kovrčave kose krije se priča koja nadilazi sport. Frizura nije moda, već gesta ljubavi - način da ga njegov četverogodišnji sin Mateo, koji ima autizam i ne govori, lakše prepozna na televiziji. To je djelić emotivne borbe koju on i partnerica Claudia Rodríguez vode daleko od reflektora.

Cucurella je kasnije rekao i da mu kosa jednostavno odgovara karakteru – ne voli previše pratiti trendove i želi ostati svoj. Njegove duge kovrče postale su dio njegovog identiteta, a nakon osvajanja Europskog prvenstva sa Španjolskom 2024. dodatno su se proslavile jer je cijeli svijet počeo prepoznavati njegov specifični izgled.

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Put do dijagnoze bio je posut suzama

Marc i partnerica Claudia roditelji su troje djece: Matea, Rija i Belle. Njihov svijet se počeo mijenjati kada su primijetili da se njihov najstariji sin, s 13 mjeseci, ne razvija poput vršnjaka. Claudia je prva uočila znakove.

​- Primijetili smo razlike u usporedbi s drugom djecom, ali budući da mi je bio prva beba, nisam bila sigurna. Možda mu je samo trebalo više vremena - prisjetila se.

Znakovi su bili suptilni: Mateo nije uspostavljao kontakt očima, nije se odazivao na ime i djelovao je nezainteresirano. Isprva su njegovo mahanje rukama dok svira glazba smatrali plesom, no jedna ih je stvar zbunjivala.

​- Na temelju onoga što sam tada znala o autizmu, nisam mislila da je to uzrok. Mateo je super privržen i to mi se nije uklapalo - objasnila je.

Liječnici su sumnjali na probleme sa sluhom, no operacija nije pomogla. Put do dijagnoze bio je dug i iscrpljujuć, a par je priznao da su to bili najteži mjeseci.

​- Svaki dan smo išli zajedno ostaviti Matea u vrtić. Svaki dan smo se vraćali plačući - otkrili su.

Prekretnica u Londonu i život podređen sinu

Dijagnoza poremećaja iz spektra autizma stigla je nakon Cucurellinog transfera u Chelsea. Bilo je to izazovno razdoblje i na profesionalnom planu, jer se nogometaš borio s prilagodbom. No, obitelj je bila prioritet. Pokušaj da Matea upišu u redovnu školu u Londonu završio je neuspjehom.

​- Nije se dobro snalazio, bio je uzrujan i nesretan. Nije se prilagodio, stalno je plakao. Proboravio bi tamo dva-tri sata i morali smo ići po njega. To i na vas jako utječe, vidite da dijete nije dobro, a ne znate kako mu pomoći - iskreno je rekao.

Prekretnica se dogodila kad su pronašli specijaliziranu školu. Terapijski program i individualni pristup bili su ono što je Mateu trebalo, a obitelj je konačno dobila alate i podršku.

​- Tamo su nam pomogli, razgovarali smo, naučili kako se nositi sa situacijom i razumjeti ga. On se sada uspijeva izraziti, ali morate ga upoznati - istaknuo je nogometaš.

Njihov se život u potpunosti prilagodio Mateovim potrebama. Preselili su se kako bi bili bliže njegovoj školi, a Cucurella danas ističe da je dostupnost takvih ustanova ključan faktor pri odabiru kluba. Iako priznaje da je sve teže, svaki, pa i najmanji napredak kod sina donosi im neizmjerno zadovoljstvo. Teškoće su ih, kažu, ojačale.

​- Jako smo teško podnijeli dijagnozu. To vas može ili razdvojiti ili zbližiti, a mi smo postali puno bliži - rekla je Claudia.

Nada za budućnost unatoč tišini

Jedan od najvećih izazova jest činjenica da je Mateo neverbalan. Iako ne koristi riječi, Claudia naglašava da sa sinom ima savršeno razumijevanje. Naučila je prepoznavati njegove potrebe, a on uči kako se izraziti na svoj način. Stručnjaci poput neuropedijatrice dr. Maríje José Mas, ističu da jezik i govor nisu isto te da djeca mogu komunicirati pomoću alternativnih sustava. Upitana kakvu budućnost zamišlja za sina, Claudia je emotivno odgovorila.

​- Sretnog. Sposobnog da ima svoj život, da bude neovisan, da radi nešto u čemu uživa. Moj san za sve troje moje djece jest da budu sretni i samostalni.

*uz korištenje AI-ja