NIJEMCI ANALIZIRALI

Nijemci: Kovač je preporodio našeg posrnulog velikana...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Leon Kuegeler

Od poraza protiv Bayerna 1-2 u Münchenu , Dortmund je neporažen u Bundesligi. Koliko je Kovačeva momčad u odličnoj formi, pokazuje i podatak da drže rekord od 13 utakmica bez poraza

Admiral

Niko Kovač preuzeo je klupu Borussije Dortmund krajem siječnja prošle godine, a sada su 'crno-žuti' drugi na tablici Bundeslige s 45 bodova. Njemački Sky Sport analizirao je Kovačev učinak na klupi Borussije koja igra jednu od najboljih sezona u posljednjih sedam godina. 

Kada je Kovač došao u klub, Borussia je bila na razočaravajućem 11. mjestu ljestvice s čak 22 boda zaostatka za vodećim Bayernom. Godinu dana kasnije, stanje na tablici je drukčije, 'crno-žuti' imaju sedam bodova zaostatka za Bavarcima. U 20 kola osvojili su 45 bodova što je najbolji rezultat u zadnjih sedam godina, piše Sky Sport. Bolji su bili jedino u sezoni 2018/19. kada su nakon 20 kola imali 49 bodova. 

Bundesliga - Borussia Dortmund v St. Pauli
Foto: Thilo Schmuelgen

Od poraza protiv Bayerna 1-2 u Münchenu 18. listopada, Dortmund je neporažen u Bundesligi. Koliko je Kovačeva momčad u odličnoj formi, pokazuje i podatak da drže rekord od 13 utakmica bez poraza što je trenutačno najduži niz u Bundesligi. 

Jedan od ključ uspjeha je obrana Borussije. U 20 dosadašnjih utakmica primili su samo 19 golova, što se nije dogodilo još od 2011/12. kada je trener bio Jurgen Kloop. Te sezone osvojili su i dvostruku krunu. Deset utakmica bez primljenog gola najbolji je učinak u cijeloj ligi i izjednačenje klupskog rekorda postavljenog davne 1994./95., u vrijeme dok je trener bio Ottmar Hitzfeld. 

Međutim, Kovačeva momčad u prosjeku upućuje 12.8 udaraca po utakmici, što je najniži prosjek kluba, otkad se takvi podaci bilježe. Također imaju visok postotak realizacije i najbolji su u Bundeslige, imaju čak 53 posto realizacije. 

Sljedeću utakmicu Borussia Dortmund igra u subotu protiv Wolfsburga koji se nalazi na 14. mjestu na tablici. 

