'Niko je Bayernov odgovor na milijune šeika i navijači to vole'

Mia san mia, u doslovnom prijevodu - to smo što jesmo, Bayernov je slogan, no, kako to objašnjavaju navijači bavarskog kluba, i nešto puno više. To je način življenja s klubom i za klub od početka do kraja, filozofija zajedništva, uspjeha, ili ukratko - Bayern je obitelj. A Niko Kovač u taj 'Mia san mia' stil života savršeno se uklapa.

'Činjenica da Bayern razmišlja o Niki Kovaču nije novost, no da su se u klubu već odlučili za njega ipak je iznenađenje. Kovač nema trenerskog iskustva u Ligi prvaka, nije osvajao ni naslove, no ipak, s Eintrachtom radi vrhunski posao', piše u komentaru Bildov nogometni stručnjak Matthias Brügelmann te nastavlja otkrivati razloge zbog kojih je Bayern odlučio riskirati s hrvatskim stručnjakom:

'Ono što se šefovima u Bayernu posebno sviđa je podatak da je Niko Kovač bivši igrač njihova kluba i samim time savršeno se uklapa u njihovu strategiju. Bayernov odgovor na milijune šeika iz Manchester Cityja i PSG-a zove se - Mia san mia! A u tu se strategiju uklapa i Hasan Salihamidžić kao sportski direktor, uklapa se i novi ugovor Riberyju koji je u klubu od 2007. godine, uklapa se i ugovor za Robbena koji je ovdje devet godina, a uklopit će se i Niko Kovač. A navijačima se to jako sviđa. Uostalom, pa i Liga prvaka pokazala je da šeikovi milijuni ne mogu kupiti naslov...'

Prema Bildu s Nikom je sve dogovoreno i čeka se samo službena potvrda njemačkog prvaka, a Kicker otkriva i detalje ugovora bivšeg hrvatskog izbornika. Prema njihovim tvrdnjama Kovač u svom ugovoru s Eintrachtom, koji traje do 2019. godine, ima posebnu klauzulu vezanu uz Bayern. Prema njoj on prije isteka ugovora s klubom iz Frankfurta ima pravo otići, ali samo u Bayern. Za to zadovoljstvo, prema Kickeru, Bayern će morati platiti Eintrachtu 2,2 milijuna eura.

Foto: Frank Rumpenhorst/DPA/PIXSELL

S Nikom će u München i njegov brat Robert kao pomoćnik, ali Bayern mu želi osigurati i iskusnijeg pomoćnika pa rade na tome da uvjere sadašnjeg Heynckesovog najbližeg suradnika Petera Hermanna da nastavi raditi i uz Kovača.

Bild je za komentar kontaktirao i Fredija Bobića, Eintrachtovog sportskog direktora.

- Upravo se vraćam iz Danske, nitko me nije zvao. Niko o svemu razgovara sa mnom, ali nije do mene došla nikakva informacija - očekivano je odbacio informaciju da je sve gotovo Bobić.