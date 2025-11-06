Obavijesti

NA KORAK OD REKORDA

Niko Kovač: Manchester City je momčad svjetske klase, a mi ne

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Niko Kovač: Manchester City je momčad svjetske klase, a mi ne
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

S druge strane stoji iznimna kvaliteta. Ta razlika se vidjela. Dodavanja koja je City odigravao bila su puno čišća od naših. Suigrači dobivaju lopte koje su na tlu, dok su naše poluvisoke ili na razini koljena, kazao je nakon poraza od Cityja

Manchester City pobijedio je Borussiju Dortmund 4-1 u 4. kolu Lige prvaka i tako prekinuo niz neporaženosti Nike Kovača u grupnoj/ligaškoj fazi natjecanja, koji je trajao 12 utakmica. Hrvatski trener nije bio previše razočaran nakon dvoboja. 

Niko Kovač u Monacu 03:25
Niko Kovač u Monacu | Video: AS Monaco

- Vidjeli smo da je City bolja momčad. Prvih 15 minuta dobro smo ušli i donekle kontrolirali situaciju. Ali nismo stvarali prilike. Nakon toga smo bili prespasivni i dopustili tri gola izvan šesnaesterca. Zaslužen poraz - rekao je Kovač i dodao:

- S druge strane stoji iznimna kvaliteta. Ta razlika se vidjela. Dodavanja koja je City odigravao bila su puno čišća od naših. Suigrači dobivaju lopte koje su na tlu, dok su naše poluvisoke ili na razini koljena. U detaljima, u preciznosti, bili su puno bolji od nas i zato su izvukli više. 

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League - League Stage - Etihad Stadium
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Kovač je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri prije utakmice sa Cityjem vodio 20 utakmica Lige prvaka i ostvario 12 pobjeda, šest remija i dva poraza. Što se tiče same grupne i ligaške faze, poraz od "građana" bio mu je prvi u 13. utakmici, što je uspjelo samo još Louisu van Gaalu (rekorder s 13 utakmica bez poraza) i Fabiju Capellu (stao na 12, kao i Kovač). 

- Mora se priznati da je City momčad svjetske klase. Mi još nemamo tu razinu. To se može mirno reći, treba biti iskren. Želimo stići do te razine, moramo se poboljšati i nadamo se da ćemo u budućnosti drukčije odigrati ovakve utakmice - kazao je Kovač pa istaknuo zadovoljstvo dosadašnjim tijekom sezone:

Borussia Dortmund Press Conference - Tuesday November 4th
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

- U Ligi prvaka odigrali smo četiri utakmice, od toga tri u gostima, i uzeli sedam bodova. To zapravo nije loše. Da mi je netko to ponudio prije sezone, odmah bih prihvatio. Sada smo razočarani, nismo zadovoljni situacijom. 

Podsjetimo, Hrvat je u trenerskoj karijeri bio izbornik Hrvatske, a vodio je Bayern, Monaco, Eintracht, Wolfsburg te Borussiju.

