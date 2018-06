'Nismo htjeli sad sve pokazati, čuvamo ponešto i za Rusiju...'

- Moramo biti zadovoljni s obzirom da je pobjeda. Nije bila laka utakmica, pogotovo prvo poluvrijeme je bilo teško vrijeme i suh teren pa to nije baš tako bajno izgledalo, ali sigurno da moramo bit sretni da s ovom pobjedom idemo u Rusiju - rekao je hrvatski 'čovjek preokreta' Andrej Kramarić nakon 2-1 pobjede nad Senegalom u zadnjoj pripremnoj utakmici prije SP-a.

Svladala je hrvatska nogometna reprezentacija Senegal u Gradskom vrtu pogocima Perišića i Kramarića, iako se u prvom poluvremenu činilo da nećemo izaći iz susreta s pozitivnim rezultatom. Senegal je poveo u 48. minuti pogotkom Ismaila Sarra, nakon čega su se 'vatreni' probudili i došli do pobjede.

- Sigurno da će biti puno drugačije ova prijateljska utakmica i utakmica s Nigerijom, a ja se nadam da ćemo igrati još bolje nego što smo danas igrali, ali moram iskreno reći i da ne bude bolje ali da bude pobjeda, mislim da će ipak na kraju cijela Hrvatska slaviti - rekao je Kramarić i osvrnuo se na svoj doprinos reprezentaciji:

- Pa, ne znam što reći... Dosta nastupa, ne toliko minuta. Još sam, neću reći 'nov', ali dajem sve od sebe, ne samo za reprezentaciju nego i za klub, to je jednostavno takva situacija. Ja sam zadovoljan sa svim svojim nastupima i golovima. Nadam se da će ih bit još i više.

U 67. minuti igru je napustio Danijel Subašić zbog grčeva u lijevoj nozi.

- Dobro je, malo me uhvatio grč. Već ima mjesec dana kako vučem tu ozljedu, ali bit će sve u redu. Izašao sam da mi se ne bi pogoršalo još i više.

- Pa bitno je da smo pobijedili, to je izbornik tražio od nas i to smo ostvarili. To je bitno, ali sigurno da ima stvari na kojima treba poraditi. Izbornik je isto rekao da ne želi pokazati neke stvari sad odmah tu, to ćemo raditi u Rusiji. To je to, bitno da smo svi živi i zdravi i da spremni čekamo tu prvu utakmicu - prokomentirao je Subašić te se osvrnuo na 'adute' s klupe:

- Hrvatska reprezentacija ima stvarno kvalitetne igrače, nije to samo prvih 11. Svaki koji uđe daje svoj maksimum i tako je i danas bilo, ispalo je super. Ali bilo je stvarno teško, sparina i utakmica je bila stvarno teška, ali kao što sam rekao najbitnije je da smo pobijedili. Uvijek je lijepo pobijediti prije jednog velikog natjecanja, to smo ostvarili i idemo dalje.

