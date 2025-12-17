Obavijesti

ODLAZI Crawford

Ništa od lova na Mayweatherov rekord. Umirovio se jedan od najboljih boksača današnjice

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Joe Camporeale/REUTERS

S omjerom 42:0 Terence Crawford odlučio je objesiti rukavice "o klin" i tako je ostao osam pobjeda kratak da uhvati rekord Floyda Mayweathera koji ima 50 pobjeda bez poraza.

Terence "Bud" Crawford (38), jedan od najdominantnijih boksača svoje generacije, objavio je kraj veličanstvene karijere. S besprijekornim omjerom 42-0, Amerikanac odlazi u mirovinu kao neporaženi šampion, a vijest je podijelio s fanovima putem društvenih mreža 16. prosinca 2025. godine.

Tijekom izvanredne 17-godišnje profesionalne karijere, koja je trajala od 2008. do 2025., Crawford je osvojio 18 velikih svjetskih naslova u čak pet različitih težinskih kategorija: lakoj, superlakoj, velter, supervelter i supersrednjoj. U povijest je ušao kao prvi boksač u eri četiri pojasa koji je postao apsolutni prvak u tri različite divizije: superlakoj (2017.), velter (2023.) i supersrednjoj (2025.).

Boxing: Canelo vs Crawford
Foto: Joe Camporeale/REUTERS

U nizu impresivnih nastupa svladao je borce poput Errola Spencea Jr., Shawna Portera, Kella Brooka i Amira Khana. Kruna karijere stigla je u rujnu 2025. godine, kada je u povijesnom meču jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio meksičku superzvijezdu Canela Alvareza i uzeo mu sve pojaseve u supersrednjoj kategoriji, preskočivši čak dvije težinske kategorije za taj pothvat.

'Ništa više ne moram dokazivati'

Samo tri mjeseca nakon te pobjede, Crawford je odlučio objesiti rukavice o klin. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, poručio je kako je ispunio sve svoje ciljeve.

​"Odlazim kao velikan bez ičega što bih više trebao dokazati" napisao je Crawford, potvrdivši da u boksu više ne vidi izazove.

​- Povlačim se iz natjecanja, ne zato što sam gotov s borbama, već zato što sam pobijedio u drugačijoj bitci. Onoj u kojoj odlazite pod vlastitim uvjetima - dodao je u videozapisu.

U lovu na Mayweathera

Iako je njegova karijera bila savršena, Crawford se umirovio osam borbi kratak do rekorda koji drži još jedna boksačka legenda, Floyd Mayweather Jr. Naime, Mayweather je profesionalnu karijeru završio s nevjerojatnim omjerom od 50 pobjeda i 0 poraza. Crawfordovih 42-0 ostavlja ga s jednim od najimpresivnijih rekorda u povijesti, no osam pobjeda dijelilo ga je od dostizanja ili prestizanja Mayweatherovog legendarnog niza.

