Njemačka opet gubi, Klopp se ne skriva: Ja sam odgovoran

Era legendarnog trenera Jurgena Kloppa (59) na klupi njemačke nogometne reprezentacije nije počela bajkovito. U debiju je remizirao 1-1 s Nizozemskom, a samo tri dana kasnije, doživio je prvi poraz na klupi "elfa", a kao sol na ranu, dogodio se na domaćem tlu u Augsburgu, gdje je u drugom kolu Lige nacija s 1-0 slavila Grčka zahvaljujući golu Dimitrisa Kourbelisa u 74. minuti.

U Njemačkoj se s velikim zanimanjem prate prvi dani u Kloppovom mandatu. Tim više jer je 59-godišnji Nijemac pozvao čak 44 nogometaša za četiri utakmice Lige nacija, smatrajući kako je reprezentaciji potrebna svježa krv i nova lica. Međutim, Klopp je svjestan kako je pred njime puno posla, priznao je to nakon poraza od Grka.

- Nisam očekivao da ćemo primiti taj gol, ali nije me ni iznenadilo što smo primili takav gol na kraju utakmice. Isto tako, uopće me to izgubio sam puno više utakmica u životu nego što sam htio. Dokle god iz poraza vadite prave zaključke, informacija može biti jednako dobra kao i pobjeda," pomalo je pjesnički rekao Klopp za televiziju ARD nakon utakmice.

Foto: Kai Pfaffenbach

Preuzeo je odgovornost za poraz.

- Naravno, zbog svih zamjena koje sam napravio, ovaj je poraz na meni. Bilo je jasno i kako nećemo slaviti s velikom razlikom protiv protivnika koji je tako duboko stajao na svojoj polovici. Međutim, ne bi trebali ni gubiti ovakve utakmice - smatra Klopp, koji je podvukao...

- Ovo je tek sastavljena momčad, pokazujemo u nekim trenucima kako se dobro međusobno razumijemo. Ponekad će biti suprotno od toga, kao što smo vidjeli u utakmici. Nismo ostvarili naš plan - zaključio je.