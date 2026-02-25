Njemački mediji: Dortmund je protratio prednost. Koštale su ih kobne greške dvojice igrača

U jednoj od najdramatičnijih utakmica sezone, Atalanta je na svom Gewiss Stadium u Bergamu priredila nogometno čudo. Momčad Raffaela Palladina nadoknadila je zaostatak 0-2 iz prve utakmice play-offa Lige prvaka protiv Borussia Dortmund, slavila s nevjerojatnih 4-1 i golom iz jedanaesterca u osmoj minuti nadoknade osigurala prolazak u osminu finala s ukupnih 4-3. Bio je to bolan kraj europskog puta za Niko Kovač na klupi njemačke momčadi, dok je jedan od junaka velike pobjede bio hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Iako je Borussia u Bergamo stigla s velikom prednošću od dva gola, bilo je jasno da se Atalanta neće predati. Domaćini su od prve minute krenuli furiozno, a tribine su eksplodirale već u petoj minuti. Bernasconi probio je lijevu stranu i poslao oštru loptu u peterac, gdje je Bensebaini loše reagirao, a natrčali Scamacca nije imao težak zadatak gurnuti loptu u praznu mrežu za 1-0.

Taj rani pogodak dao je krila talijanskoj momčadi koja je nastavila dominirati terenom. Iako je Kovačeva momčad imala veći posjed lopte, Atalanta je bila daleko konkretnija i opasnija. Pokušaji Zalewskog i Scamacce najavili su ono što je uslijedilo točno u 45. minuti. Nakon jednog ubačaja s lijeve strane, lopta se odbila do Zappacoste, koji je s ruba kaznenog prostora opalio desnom nogom. Lopta je na putu do gola pogodila nesretnog Bensebainija, promijenila smjer i prevarila golmana Kobela za 2-0. U tim trenucima rezultat iz Dortmunda bio je u potpunosti anuliran, a Bergamo je počeo sanjati potpuni preokret.

Drugo poluvrijeme donijelo je još veća uzbuđenja. Borussia je prva zaprijetila u 54. minuti kada je Beier sjajno gađao suprotni kut, no njegov udarac zaustavila je stativa. Kazna za promašaj stigla je samo tri minute kasnije. Marten de Roon s desne je strane uputio savršeno mekan ubačaj na drugu stativu, gdje se sjajno ubacio Pašalić i preciznim udarcem glavom zabio za 3-0. Bio je to pogodak koji je Atalantu prvi put doveo u ukupno vodstvo (3-2) i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu.

Foto: Daniele Mascolo

Činilo se da Kovačeva momčad tone, no onda je na scenu stupio Adeyemi. U 75. minuti njemački napadač primio je loptu na desnoj strani, sjurio se prema sredini i s ruba šesnaesterca ispalio fantastičan projektil lijevom nogom koji je završio u suprotnim rašljama. Majstorski gol vratio je stvari na početak, izjednačio ukupni rezultat na 3-3 i činilo se da utakmica neizbježno ide u produžetke.

Međutim, sudbina je imala drugačiji plan. Duboko u sudačkoj nadoknadi Kobel je loše procijenio let lopte i istrčao izvan kaznenog prostora. Lopta je stigla do Pašalića koji je ubacio u sredinu, a Bensebaini je u panici nespretno podigao nogu i kopačkom pogodio Nikolu Krstovića u glavu. Sudac u prvi mah nije reagirao, no nakon poziva iz VAR sobe i pregleda snimke nije bilo dvojbe: penal za Atalantu i drugi žuti, odnosno crveni karton za tragičara Bensebainija. Odgovornost je u 98. minuti preuzeo Lazar Samardžić i hladnokrvno poslao loptu pod prečku za konačnih 4-1 i nevjerojatno slavlje talijanske momčadi, koja je postala prva ekipa nakon sezone 2018./19. koja je u nokaut fazi Lige prvaka nadoknadila dva gola minusa iz prve utakmice.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Njemački mediji oštro su kritizirali Kovača i njegovu momčad koja je ispustila veliku prednost.

"Kobelova greška i nesretni Bensebaini. Borussija je prokockala prednost i ispala", piše Kicker.

Iako je Bensebaini nehotično skrenuo loptu kod drugog gola, a potom i skrivio penal za konačni poraz, njemački mediji većinom su kao glavnog krivca označili golmana Kobela.

"Ta lopta mora ići na tribinu. Golman BVB-a na udaru kritika, ispali su u zadnjim sekundama”, piše Bild i dodaje kako je ovo “dortmundska katastrofa".

"Katastrofalni duo Kobel–Bensebaini napravio je ključne greške", piše Spox.

"Crveni i žuti karton, penal - zaključali su sudbinu BVB-a u Ligi prvaka", piše Sport1.