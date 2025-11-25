Nogometaš Evertona ošamario suigrača i dobio crveni, a trener odobrio: Volim to vidjeti od njih

Nevjerojatne scene obilježile su susret Premier lige između Evertona i Manchester Uniteda ovog ponedjeljka. Iako je utakmica završila velikim slavljem "karamela" 1-0, svijet bruji o trenutku ludila koji se dogodio u ranoj fazi utakmice, a glavni akteri bili su suigrači iz iste momčadi.

Utakmica će ostati upamćena po jednom od najbizarnijih crvenih kartona u novijoj povijesti engleskog nogometa. Idrissa Gueye, senegalski veznjak, isključen je jer je ošamario vlastitog suigrača Michaela Keanea. Unatoč tom golemom hendikepu, Everton je uspio izvući herojsku pobjedu 1-0, no fokus javnosti ostao je na unutarnjem sukobu i reakciji trenera.

Šamar u 13. minuti šokirao stadion

Sve se odigralo u 13. minuti susreta. Nakon jedne lošije reakcije obrane Evertona, došlo je do verbalnog sukoba između Gueyea i Keanea. Ono što je počelo kao uobičajena razmjena teških riječi zbog lošeg postavljanja u obrani, eskaliralo je u djeliću sekunde. Gueye je izgubio živce i ošamario visokog stopera svoje momčadi.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Sudac Tony Harrington nije imao milosti. Nakon kratke konzultacije i uvida u situaciju, pokazao je izravni crveni karton senegalskom reprezentativcu. Bio je to trenutak kada su navijači na stadionu utihnuli, ne vjerujući da će njihova momčad morati igrati gotovo 80 minuta s igračem manje protiv moćnog Manchester Uniteda, i to zbog međusobne tučnjave.

David Moyes, poznat po svom pragmatičnom pristupu, nakon utakmice nije skrivao iznenađenje sudačkom odlukom, ali je ponudio i vrlo zanimljiv pogled na psihologiju svojih igrača.

- Bio sam iznenađen odlukom suca Harringtona. Mislim da je mogao uzeti malo više vremena za razmišljanje prije nego što je posegnuo za crvenim kartonom - rekao je Moyes na konferenciji za medije.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Dok bi većina trenera osudila takvo ponašanje kao nedisciplinu koja ugrožava rezultat, Moyes je situaciju sagledao iz drugog kuta.

- Iskreno, prilično volim kada se moji igrači svađaju međusobno. Ako je to posljedica loše lopte ili pogrešne akcije, to mi ne smeta. To zapravo pokazuje želju za pobjedom, pokazuje da im je stalo i da imaju određenu otpornost - objasnio je trener Evertona.

Ovakav stav možda zvuči nekonvencionalno u današnjem nogometu gdje se pazi na svaki detalj PR-a, ali Moyes je stara škola. On u tome vidi strast. Ipak, fizički obračun je granica koju se ne smije prelaziti, što je na teži način naučio Gueye. Srećom po njega, momčad je reagirala fantastično.

Ono što ovu priču čini još nevjerojatnijom jest konačni ishod. Igrati s desetoricom protiv "crvenih vragova" obično je recept za katastrofu. Međutim, Everton se skupio. Michael Keane, koji je primio šamar, odigrao je jednu od najboljih utakmica sezone, dirigirajući obranom koja je odbijala sve napade gostiju.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Everton je zabio gol koji se pokazao odlučujućim i uspio sačuvati mrežu netaknutom do posljednjeg zvižduka. Pobjeda 1-0 u ovakvim okolnostima jedna je od onih koje definiraju sezonu i grade karakter momčadi.

Nakon što su se strasti smirile, a euforija zbog pobjede malo splasnula, Gueye je shvatio težinu svog postupka. Iako je njegova momčad pobijedila, on ih je ostavio na cjedilu više od sat vremena. Crveni karton pogledajte OVDJE.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Gueye se ispričao suigračima u svlačionici odmah nakon utakmice. Posebno se obratio Keaneu, s kojim je izgladio nesuglasice. Čini se da je pobjeda izliječila sve rane, a incident će, umjesto da razdori svlačionicu, možda poslužiti kao bizarna anegdota koja je ujedinila momčad.

Moyes sada ima zadatak kanalizirati tu agresivnost na ispravan način u idućim kolima, dok će Gueye vjerojatno morati pričekati odluku disciplinske komisije o duljini suspenzije. No, tri boda su na kontu, a to je u ovom trenutku najvažnije za klub iz Liverpoola.