Nogometaši humanitarci: Livaja brani naslov, u Kaštela dolaze i Subašić, Ibričić, Strinić, Kalinić...

"Ulaznice su gotovo rasprodane, sve je spremno i večeras u dvorani Sokolana u Kaštel Sućurcu možemo očekivati i malonogometni spektakl, i dosta prikupljenog novca za donacije, što je i najvažnije, jer ovo je ipak prije svega humanitarna akcija" kazao nam je glavni organizator kaštelanskog turnira "Četiri kafića" Goran Jozinović.

Prošle godine Jozinović je s nekoliko prijatelja i suradnika oživio tradiciju kultnog turnira "Četiri kafića – Memorijal Dino Petrinović" koji se puna dva desetljeća za vrijeme Božićnih praznika održavao u Splitu. Prvo izdanje u Kaštel Starom nadmašilo je očekivanja pa su kaštelanski humanitarci sada u novoj misiji, ove godine organiziraju drugo izdanje u Kaštel Sućurcu, ponovno s brojnim poznatim imenima na parketu. Turnir započinje danas od 16:00 sati, u polufinalnim susretima sastaju se "Sport caffe Balun" i "B Cool brewery and pub" dok će se branitelji naslova "Food bar Gabine sastati s "Caffe barom Mama." Finale će uslijediti neposredno nakon završenih polufinalnih ogleda.

Momčadi će s klupe kao treneri predvoditi Zoran Vulić, Robert Jarni, Tomislav Erceg te Vlatko Đolonga i Denis Putnik, a za spektakl na terenu zaduženi su Marko Livaja, Jerko Marinić Kragić, Ivan Strinić, Marin Tomasov, Danijel Subašić, Ivan Katić, Tonio Teklić, Antony Kalik, Mate Antunović, Filip Bradarić, Senijad Ibričić, Ivan Giga Vuković, Lovre Kalinić, Roko Brajković, Mario Maloča, Branimir Cipetić, Ivan Mamut, Josip Skoko, Igor Musa, Tomislav Bušić... Tu je i Hari Rončević koji je i prošle godine zaigrao, pa se organizatori nadaju da će i ove godine i zaigrati i zapjevati, zaplesat će i kaštelanske mažoretkinje...

Foto: Luka Mladinic

Zabava je zagarantirana, ali i značajna donacija. Na prvom izdanju kaštelanskog turnira skupljeno je 34.500 eura, ove se godine očekuje i veći prihod.

- Donacije sponzora već su premašile 20.000 eura, kad se tome doda i zarada od prodaje ulaznica (oko 1.000 ulaznica po cijeni 10 eura), kao i prihod od prodaje hrane i pića u dvorani te donacije pojedinaca, očekujemo da ćemo premašiti prošlogodišnju broju. Nažalost, kapacitet dvorana u Kaštel Starom i Kaštel Sućurcu su tek oko 1.000 mjesta i to nas ograničava, ali smo ostavili mogućnost donacija putem mobitela.

Foto: Luka Mladinic

- Oni koji ne mogu u dvoranu mogu donirati putem QR codea, pogotovo oni koji će prijenos pratiti uživo putem HDTV-a. Koristim priliku zahvaliti Hajduku koji nam je omogućio izravni TV prijenos turnira... - kazao nam je Jozinović i dodao kako će ove godine cjelokupni prihod s turnira biti namijenjen kaštelanskoj udruzi Naša dica:

Foto: Luka Mladinic



- Riječ je o udruzi roditelja djece s posebnim potrebama iz Kaštela koja skrbi o 162 člana. Svaka donacija im je zlata vrijedna jer im je cilj izgraditi prostorije za udrugu te dvije stambene jedinice u kojima bi štićenici koji su izašli iz škole mogli boraviti. Nadamo se da će im i naša donacija pomoći – zaključio je Jozinović.