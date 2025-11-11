Nogometna odiseja: Francuski petoligaš putuje 36.000 km za utakmicu Kupa na drugi kraj svijeta

Dok se profesionalni nogometni svijet često vrti oko basnoslovnih transfera i glamura Lige prvaka, prava magija ovog sporta nerijetko se skriva u natjecanjima koja slave strast, tradiciju i nevjerojatne priče. Jedno od takvih je francuski nogometni Kup, natjecanje koje ovog vikenda ispisuje jednu od najluđih priča sezone. U glavnoj ulozi je FC Mulhouse, klub iz petog ranga natjecanja, čiji će igrači i stožer krenuti na epsko putovanje od gotovo 36.000 kilometara kako bi odigrali jednu jedinu utakmicu.

Foto: Google Maps

Njihova destinacija? Nouméa, glavni grad Nove Kaledonije u Tihom oceanu. Protivnik? Lokalni prvak AS Magenta. Ulog? Prolazak u osmo kolo najmasovnijeg i geografski najraznovrsnijeg nacionalnog kupa na svijetu.

Jedinstveno natjecanje na četiri kontinenta

Ono što Coupe de France čini apsolutno jedinstvenim jest njegova otvorenost i globalni doseg. Dok se engleski FA kup ponosi titulom najstarijeg, francuski ekvivalent pomiče granice mogućeg. U njemu sudjeluje preko 7.000 klubova, od profesionalnih divova poput Paris Saint-Germaina do amaterskih ekipa iz najnižih lokalnih liga.

Sedmo kolo, koje se igra ovog vikenda, predstavlja ključnu točku u natjecanju. Tada se tisućama amaterskih klubova koji su preživjeli šest pretkola pridružuju profesionalni klubovi iz Ligue 2. No, prava posebnost leži u činjenici da je ovo jedino domaće kup natjecanje koje se službeno igra na čak četiri kontinenta:

Europa: Kontinentalna Francuska

Oceanija: Nova Kaledonija, Francuska Polinezija (Tahiti)

Afrika: Otoci Réunion i Mayotte

Amerika: Francuska Gvajana, Gvadalupa, Martinik te Saint Pierre i Miquelon

Ova nevjerojatna logistička operacija spaja strast amatera s kvalitetom profesionalaca, stvarajući mitske dvoboje "Davida i Golijata" na globalnoj pozornici.

Epsko putovanje Mulhousea

U središtu pozornosti ovogodišnjeg sedmog kola upravo je dvoboj između AS Magente i FC Mulhousea, zakazan za 15. studenog 2025. Za klub iz Alzasa, koji se natječe u Championnat National 3 (peti rang), ovo je putovanje života. Zračna udaljenost od Mulhousea do Nouméje iznosi oko 16.630 kilometara u jednom smjeru. Procjenjuje se da će samo let, bez presjedanja, trajati više od 22 sata.

Kada se uračuna i povratak, momčad Mulhousea prijeći će gotovo 36.000 kilometara - udaljenost koja je tek nešto manja od opsega Zemlje. To je putovanje koje nadmašuje gostovanja u bilo kojem kontinentalnom klupskom natjecanju na svijetu.

S financijske strane, ovakav pothvat bio bi nemoguć za amaterski klub. Međutim, tu na scenu stupa Francuski nogometni savez (FFF). Prema pravilima Kupa, FFF u potpunosti pokriva troškove putovanja i smještaja gostujućoj momčadi u ovakvim interkontinentalnim dvobojima, osiguravajući da uspjeh u kupu ne dovede male klubove do bankrota.

Nisu jedini: Čarolija Kupa diljem svijeta

Priča Mulhousea, iako najekstremnija, nije jedina takve vrste ovog vikenda. Slična sudbina čeka i Bandrele, klub s otoka Mayotte smještenog u Indijskom oceanu uz obalu Afrike. Oni će također 15. studenog preletjeti tisuće kilometara kako bi gostovali kod niželigaša Montreuila u predgrađu Pariza.

Ovi dvoboji savršeno oslikavaju duh Kupa. Za klubove s prekomorskih teritorija ("Outre-Mer"), ovo je prilika da se pokažu na nacionalnoj sceni i testiraju protiv momčadi iz kontinentalne Francuske. Iako je povijest pokazala da je uspjeh teško ostvariv - nijedan prekomorski klub nikada nije prošao dalje od šesnaestine finala, svaka utakmica je festival nogometa i prilika za stvaranje uspomena koje traju cijeli život. Rekordan uspjeh ostvario je JS Saint-Pierroise s otoka Réunion u sezoni 2019./20., kada su stigli do šesnaestine finala izbacivši pritom drugoligaša Niort.

