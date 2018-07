'Nogometne legende navijaju za nas jer im se sviđa naš stil'

Fenomenalna stvar je da smo se našli u ovoj prilici da jednostavno možemo ući u finale. Sve je do sada bilo zaista fenomenalno i ovo je veliki uspjeh. Svjetska smotra, a mi među četiri najbolje reprezentacije na svijetu, započeo je Dario Šimić u razgovoru za 24sata.

“Bravo Izborniče, bravo igrači” Dario Šimić oduševljen je rezultatima reprezentacije na Mundijalu i vjeruje da ovo nije kraj priče Iz Rusije Tomislav Gabelić Objavljuje 24sata u Utorak, 10. srpnja 2018.

Šimić je dio generacije '98. koja je tada napravila povijesni uspjeh hrvatskog nogometa, ali sada je ova generacija vrlo blizu da ih prestigne.

- Hrvatska nije prošla skupinu već 20 godina jer nismo imali igrače u velikim klubovima jer nisu navikli igrati turnirski sistem. Sada imamo stvarno iskusne igrače koji igraju u velikim klubovima i ovo nam je jedinstvena šansa. Važno je da idemo s mentalitetom da znamo da to možemo napraviti.

Pohvalio je i legendarni Šimić izbornika Zlatka Dalića koji je ujedinio sve oko reprezentacije i u potpunosti uklonio negativne priče oko reprezentacije.

- Trener je možda najvažniji u momčadi, a tako je i s Dalićem. On je u reprezentaciju došao u vrlo teškom trenutku, ali svaki potez koji je on napravio je bio odličan. Svaka utakmice je bila dobro pripremljena. On je do sada bio fenomenalan.

Objasnio je Šimić i probleme koje smo imali s Danskom i Rusijom.

- Svaka utakmica je drugačija. Imali smo savršeno otvaranje protiv Nigerije, Argentina nam je išla na ruku jer imaju određenih problema, ali ove dvije utakmice su bile teške jer puno trče, taktički su vrlo dobro i jako su čvrsti. Rusi su iznenađenje jer su trčali 30% više od svojih protivnika. Sada nam dolazi Engleska koja je kolijevka nogometa i imaju igrače u velikim klubovima. Mislim da su nam šanse 50-50.

Šimić je došao u Rusiju kao član All-Star momčadi koja će odigrati jednu revijalnu utakmicu, a zajedno s njim u hotelu su brojne legende nogometne koje, prema Šimićevim riječima, cijene i navijaju za našu reprezentaciju.

- Iz razgovora vidim da nas cijene i navijaju za nas. Vole naš stil igre i naše igrače jer mi težimo igrati nogomet. Neki igrači su čak tijekom utakmice s Rusijom govorili kako se nadaju da Rusija neće proći jer bi to bila antipropaganda nogometa.

Dotaknuo se Šimić i polufinalne utakmice protiv Engleza koja je na rasporedu u srijedu u 20:00.

- Kao navijač očekujem da ćemo proći. Sreća će nam dosta trebati i nadam se da će biti na našoj strani. Englezi igraju staromodan nogomet i malo su statični odozada, ali u prekidima su jako opasni.

Za kraj je Šimić rekao kako ne bi bio ljubomoran da ova generacija ostvari veći uspjeh nego njegova iz 98'.

- Mi smo u jednom trenutku dok se Hrvatska stvarala napravili ogroman uspjeh, a sada su i ovi dečki to napravili. Mislim da jedan uspjeh nadopunjuje drugi i da tako zajedno svi rastemo - zaključio je Šimić.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.