<p>Nole, želimo ti sreću i brz oporavak, objavio je<strong> KK Zadar</strong> nakon što je <strong>Novak Đoković </strong>priznao da je pozitivan na korona virus. Najbolji svjetski tenisač je nekoliko dana ranije boravio u Zadru gdje je bio, uz HTS, organizator turnira<strong> Adria Tour.</strong> Nažalost, jedan lijepi turnir, čija je ideja bila fantastična, završio je neslavno.</p><p>U nedjelju je otkazano finale nakon što je Grigor Dimitrov objavio da je pozitivan na korona virus. Svi sudionici su poslani na testiranje, a pozitivni na testu bili su i Goran Ivanišević, Borna Ćorić te Novak Đoković. Do te kobne nedjelje u Zadru je sve bilo savršeno. </p><p>Tenisači su prije teniskog turnira zaigrali košarkašku utakmicu s igračima KK Zadar, a Đoković i ostali tenisači imali su sjajnu dobrodošlicu. Dobili su dres na poklon i imali čast zaigrati u Krešinom domu.</p><p>Upravo zbog toga su ostali Đokoviću u sjajnom sjećanju, a on im se zahvalio i preko društvenih mreža.</p><p>- Živio, Zadar! Svako dobro vam želim i hvala vam na dobrodošlici - poručio je najbolji svjetski tenisač.</p><p>Đoković je odmah nakon saznanja da je Dimitrov zaražen otišao u Beograd gdje se podvrgnuo testiranju zajedno sa svojom obitelji. Djeca su bila negativna, a njegova supruga Jelena i on pozitivni. Nemaju nikakve simptome, a trenutačno se nalaze u samoizolaciji. </p>