'Novak je mislio da su svi glupi, a on pametan. Znao je rizik...'

Što je Đokoviću trebao ovaj turnir, zar nema dovoljno novca? Cijeli turnir je bio beskoristan, poručio mu je nekadašnji rumunjski tenisač Ilie Nastase koji je, poput Kyrgiosa, postao moralna vertikala...

<p>Htio je napraviti dobru stvar za regiju. Doveo je neke od najboljih tenisača u Hrvatsku na nekoliko dana, zaigrao za publiku i još uz to sav novac išao je u humanitarne svrhe. A sada svi pljuju po njemu. Dogodila se jedna situacija koja se mogla spriječiti da je organizator Adria Toura u Zadru, a to je bio HTS, poduzeo adekvatne epidemiološke mjere te da su neodgovorni pojedinci na vrijeme razmislili o mogućim posljedicama svojih postupaka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Goran Ivanišević pozitivan na korona virus</strong></p><p><strong>Grigor Dimitrov, Borna Ćorić, Novak Đoković</strong>, a sada<em> </em><strong>i Goran Ivanišević</strong>, jedni su od sudionika Adria Toura koji su bili pozitivni na testu na korona virus. Mnogi smatraju da je Đoković, kao inicijator cijelog tunira, najodgovorniji za cijelu situaciju. </p><p>Pa se tako javio kontroverzni australski tenisač koji je iskoristio priliku pa ušao u ulogu moralne vertikale.</p><p>- Moje molitve idu prema igračima zaraženim koronavirusom. Nemojte me više prozivati za bilo što što napravim a smatra se neodgovornim ili glupim. Ovo je nadmašilo sve.</p><p>Javio se i menadžer Grigora Dimitrova koji je 'opleo' po Noletu, pa njemački mediji, a sada i legendarni rumunjski tenisač Ilie Nastase.</p><p>- Novak je jako dobro znao koji rizik preuzima s organizacijom takvog turnira. Mislio je da su svi glupi, a samo on pametan i eto što se dogodilo - rekao je nekadašnji broj 1.</p><p>U vrijeme održavanja turnira, epidemiološka situacija je bila jako dobra. I Hrvatska i Srbija su u to vrijeme bilježile minimalan broj novozaraženih, ali ipak je trebalo poštivati neke mjere kako ne bi došlo do pogoršanja situacije. A to se na kraju i dogodilo.</p><p>- Ako su se zbilja svi pridržavali pravila kao što govore, a svejedno su se zarazili, onda je ovaj virus jako opasan. Naravno, onaj tko ne poštuje pravila zaslužuje platiti cijenu za to. Što je Đokoviću trebao ovaj turnir, zar nema dovoljno novca? Cijeli turnir je bio beskoristan - poručio je Rumunj čiju su karijeru obilježili skandali, no i on je sada odlučio iskoristiti ovu priliku pa 'pokopati' najboljeg svjetskog tenisača koji je imao dobre namjere.</p><p>Tek nakon trećeg testa pozitivan na koronu bio je i direktor turnira u Zadru Goran Ivanišević. </p><p>Od ranije su pozitivan test imali <strong>Borna Ćorić</strong>, <strong>Novak Đoković</strong>, Dimitrovljev trener <strong>Christian Groh</strong> i Đokovićev kondicijski trener <strong>Marco Panichi</strong>.</p>