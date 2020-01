Neuništivi Kiro sa sirenom je donio veliko slavlje Makedoniji!

Reprezentacija BiH pala je protiv prejake Norveške predvođene Sanderom Sagosenom s čak 12 postignutih golova. Konačni rezultat bio je 32-26, a 'žuti' su posustali već krajem prvog dijela.

Iako su mnogi pomislili da će ovo Norvežanima biti tek malo teži trening, na otvaranju susreta BiH nije imala pretjerano problema. Držala se Bosna i Hercegovina uvijek blizu, tek gol ili dva razlike uspjeli su postići favoriti dok su 'žute' na životu držali Nikola Prce i Dejan Malinović.

Nakon 15 minuta razbranio se Burić - Benjamin. U prvih 20 minuta skupio je već šest obrana i BiH omogućio da dođe čak i do izjednačenja i unervozi Norvežane. Ipak, na poluvremenu su Norvežani imali prednost 17-12 zahvaljujući nevjerojatnom Sanderu Sagosenu koji je zabio čak sedam komada u prvih 30 minuta susreta.

Ništa slabiji nije bio niti u drugom dijelu kada je na svoj konto dodao još pet golova sedam minuta prije kraja susreta, a Norveška je imala čak plus devet. Do kraja su prednost održali na plus šest i u konačnici slavili 32-26 predvođeni nevjerojatnim Sagosenom s izvanzemaljskih 12 golova!

U reprezentaciji BiH najbolji je bio Nikola Prce sa sedam golova. Benjamin Burić skupio je 10, a Nebojša Grahovac tri obrane.

Foto: NTB SCANPIX

Kiro, ostani još malo!

U grupi B Sjeverna Makedonija je nošena iskusnim Kirilom Lazarovom svladala Ukrajinu 26-25. Lazarov je najavio kraj reprezentativne karijere nakon ovog prvenstva,ali pokazao je kako mu godine ne mogu ništa. Utakmicu je otvorio svojim golovima s vanjske linije, iako mu je skoro 40 na leđima.

Dobro poznata igra Makedonije igrala se i u prvom dijelu ove utakmice. Široko postavljen napad, dirigent Kiro na desnom vanjskom, križanja s lijeve strane i lopta na Stojančeta Stoilova na šest metara. Shvativši da to neće uroditi plodom, Makedonci su prestali prosipati lopte, a Manaskov, Georgievski i Taleski uhvatili su se, uz Kiru, 'paljbe' na Komoka, a uz četvrti Kirin gol na susretu, Makedonci su na pauzu otišli s 13-10.

Nije tu stao kralj makedonskog rukometa. Kiro je i otvorio drugi dio jednim golom, a kako je vrijeme odmicalo, unatoč raspoloženim Manaskovu, Stoilovu i Taleskom, Ukrajinci su 10 minuta do kraja uspjeli doći do izjednačenja pri rezultatu 22-22.

Trgnuli su se Makedonci, shvatili da još samo kratko trebaju izdržati taj jaki tempo i pet minuta prije kraja otišli opet na dva razlike uz sjajno krilo Manaskova i pivota s vrha Europe Stoilova. Ukrajina se nije dala, dvije sekunde do kraja na semaforu je stajao egal, Makedonci su imali igrača više, a onda je došao on - Krio Lazarov 'topčinom' je sa zvukom sirene zatvorio susret i samo produžio do navijača s crveno-žutim rekvizitima za veliko slavlje.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U skupini F još igraju Švedska i Švicarska. Šveđani su od početka bolje otvorili susret i nakon deset minuta imali 7-4, a kasnije su svoju dominaciju samo još više pokazivali. Nakon 20 minuta igre u prvome dijelu, Švedska se već 'odlijepila' na šest razlike (16-10) uz svoga najboljeg strijelca Jerryja Tollbringa. S velikom razlikom od čak sedam golova je Švedska otišla na predah. Rezultat je bio 20-13. Taj je razmak Švedska držala i deset minuta prije kraja. Lagergren i Nilsson bili su raspoloženi u drugom dijelu i vodili svoju reprezentaciju do prve pobjede.

Tema: Rukometni Euro 2020.