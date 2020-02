Nosi hrvatsko prezime, a radi sve kao Cristiano Ronaldo...

Jeste li ikada vidjeli ovakvo nešto? Norveški dijamant Erling Braut Haaland (19) piše povijest modernog nogometa. Uspoređivali su ga i s Cristianom Ronaldo, Alanom Shearerom, Zlatanom Ibrahimovićem, ali ajmo jednostavno reći da je on svoj i upravo zato je poseban.

U Borussiju Dortmund je stigao ovu zimu za 20 milijuna eura, utrpao 11 golova u prvih sedam utakmica i pokazao Nijemcima da će im se deseterostruko isplatiti. Ma doveli su ga pravu bagatelu obzirom da prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura.

Ali tko je uopće taj mali žuti?

Erling se rodio 21. srpnja 2000. godine i to u Leedsu, gdje mu je otac Alf-Inge igrao. Igrao je za Manchester City i Leedsu, no karijera mu nije potrajala baš dugo jer mu je Roy Keane 2003. godine u jednom startu slomio nogu i tako ga otpremio u prijevremenu mirovinu.

Nosi hrvatsko prezime

Upravo nakon kobnog loma noge i mirovine, obitelj se preselila u norveški gradić Bryne gdje su ga majka Gry Marita i otac upisali u nogometnu akademiju istoimenog kluba. Bio je dosta hiperaktivan kao dijete, igrao je golf i rukomet, ali 2006. godine se posvetio samo nogometu.

Foto: Twitter

Različiti sportovi su mu očito i pomogli u nogometnom razvoju, a bio je toliko fokusiran na svoj uspjeh da je još kao dijete znao otići u teretanu poslije treninga.

Zanimljivo je da ima i poveznicu s Hrvatskom, a to je prezime Braut. Naime, ono potječe s otoka Krka, a u prošlom stoljeću se svaki treći stanovnik Kornića, mjesta pored Krka, prezivao Braut. Velik broj članova tih obitelji preselio je u SAD, Argentinu, Kanadu, ali pitanje je kakve veze s njima ima Erling. A dodajmo kako golman Rijeke Filip nosi identično prezime.

E pa to znači da hrvatsko prezime trpa u Ligi prvaka!

Prvi seniorski izlet imao je u drugoj momčadi Brynea gdje je zabio 18 golova u 14 utakmica. To je bila dovoljna preporuka da ga prebace u prvu momčad, ali kao da ga je ubio taj pritisak. Nije baš blistao jer nije zabiti niti jedan gol u 16 utakmica.

Shvatio je da se tamo više ne može razviti i da su mu dali ono što su mogli pa se preselio kod Moldea čiji je trener bio Ole Gunnar Solskjaer.

Za prvu momčad debitirao je 26. travnja 2017. godine u norveškom Kupu protiv Volde IT i odmah zabio. Vidio se taj talent na prvu, ali šokirao ga je nagli odlazak u seniore sa 16 godina i zabio je samo četiri gola u 20 utakmica. Ali onda je u 2018. godini započeo norveški narodni preporod. Utrpao je 16 golova u 30 utakmica, a Brannu je zabio četiri gola u 21 minuti.

Zahvaljujući toj sjajnoj sezoni preselio se u Red Bull Salzburg koji kupuje talentirane momke po Europi, a to su prepoznali u Haalandu. Kupili su ga za osam milijuna eura, a to su novci za kojima baš nikada neće žaliti.

Trpa kao na traci

Novi Ibrahimović, kako mu tepaju, zabio je 29 golova u samo 27 utakmica, a od toga čak osam u šest utakmica Lige prvaka. E tu ga je tek Europa upoznala i shvatila kakav se dijamant stvarao u Bryneu.

Foto: Fotostand/DPA/PIXSELL

Mnogi divovi lovili su ga po Salzburgu, United je mislio da je u prednosti zbog trenera Solskjaera, ali na kraju ga je uhvatila Borussia Dortmund za mizernih 20 milijuna eura.

Ne pamtimo kada smo posljednji put gledali tako ubojitog napadača. Po stilu igre baca malo na Alana Shearera, čovjek jednostavno zna gdje se treba pronaći i lopta ga svaki put pogodi. A pazite sada. Utakmica protiv PSG-a mu je bila sedma utakmica u dresu Borussije Dortmund, a za to vrijeme uspio je utrpati čak 11 golova te sedmi nastup u Ligi prvaka i deseti gol. Pa čovjeka ne može baš nitko ukrotiti, a uz to što je srušio PSG, porušio je i nekoliko rekorda što se tiče najelitnijeg europskog natjecanja.

Prvi je igrač Borussije Dortmund koji je zabio u debiju u Kupu, Ligi prvaka i Bundesligi, zabio je 10 golova u sedam utakmica što je za četiri utakmice brže od bilo kojeg igrača u povijesti Lige prvaka, a uz to je tek drugi tinejdžer koji je zabio deset golova u Ligi prvaka nakon Kyliana Mbappéa...

Foto: LEON KUEGELER

Norvežanin od 194 cm jak je kao stijena, a pokretan i lagan kao gazela. To su osobine koje je jako teško pronaći u suvremenom nogometu. Moderan i eksplozivan napadač koji odlično igra glavom i nogama, brz u tranziciji i sjajan u građenju lopte. To je ono što svaki klub traži, a po osobinama baca malo i na Zlatana Ibrahimovića. Mislili smo da gubimo klasičnog napadača i devetku, ali on je pokazao da je prototip te vrste napadača i da još ima dodatno oružje.

Na prvu izgleda tromo, ali kada uhvati zalet i šprint, ma ne bi ga stigli da ste na motociklu. Uzor mu je Zlatan Ibrahimović zbog karaktera, ali i Cristiano Ronaldo zbog svoje predanosti.

Radi sve kao Cristiano

Njegov uzor je Cristiano Ronaldo, a od njega je pokupio baš sve. Radnu etiku, ponašanje i prehranu. Naime, Patrice Evra nedavno je ispričao priču kako ga je Cristiano Ronaldo često zvao na večeru, a uvijek bi jeli ribu što je njega nerviralo. Čim je to čuo, mladi Norvežanin se počeo hraniti baš kao Portugalac.

- Erling se odrekao svega i to je nevjerojatna žrtva. Napustio je dom kada je imao samo 16 godina i otišao je u Molde. Njegov cilj je da uspije kao nogometaš i bude najbolji. Čuo je jednom priču Patricea Evre koji je rekao da je ručao često s Ronaldom i da je on jeo samo ribu i ništa više. Erling radi sve to i pokušava imati isti način ishrane kao Ronaldo koji je s 34 godine i dalje jedan od najboljih na svijetu - rekao je njegov otac Alf-Inge.

Tata, tata, zabio sam na Anfieldu

Haalandov otac zabio je Liverpoolu na Anfieldu 1997. godine u porazu njegovog Leedsa od 3-1, a Erlingu je to pošlo za nogom u listopadu kada je Salzburg izgubio od Liverpoola 4-3, a on je zabio za 3-3.

- Sada imam isti broj golova na Anfieldu kao i moj otac. Kad sam bio mali, često mi je ponavljao da je zabio gol na Anfieldu. Hvalisao se. Sada, kada se budemo vidjeli, moći ću mu reći da sam ga i ja dao Liverpoolu - rekao je ovaj čudesni mladić.

Norvežani ne pamte ovakvog igrača. Imali su mrge od ljudi poput Johna Carewa, Tore Andrea Floa, Fjortofra, ali nitko od njih nije zabijao kao Haaland.

Foto: Edith Geuppert/DPA/PIXSELL

Norveška nikada nije ništa postigla u nogometu, ali na krilima Erlinga i Martina Odegaarda, e pa mogućnosti su im naglo porasle.

Igrao je za sve kategorije, a posebno nam se urezao u pamćenje u pobjedi Norveške U-20 nad Hondurasom na SP-u u-20 u Poljskoj. Njegova reprezentacija tada je pobijedila 12-0, a on je zabio devet golova. Njegova reprezentacija nije se plasirala u playoff, ali on je svejedno osvojio zlatnu kopačku za najboljeg strijelca...

Foto: Twitter

Erling ima mlađu sestru Gabrielle i starijeg brata Astora, a obitelj mu je najveća podrška i centar svijeta. Potpuno je fokusiran na uspjeh u nogometu, a zbog toga još i nema curu. Dok njegovi vršnjaci igraju PlayStation, on je u teretani. Dok njegovi vršnjaci izlaze u klub, on spava i sanja kako zabija golove. Jednostavno, bilo je predodređeno da postane jedan od najboljih napadača već s 19 godina. Roditelji su mu usadili mentalitet pobjednika, a u svojoj glavi je nepobjediv.

Foto: Twitter

Suigrači ga opisuju kao nevjerojatnog radnika koji pomalo podsjeća na Cristiana Ronalda i baš živi nogomet. Te navike dovele su ga do onoga što je danas postao, a to je stroj za golove.

Foto: LEON KUEGELER

Dolaskom u Borussiju dobio je status zvijezde i veliku plaću, ali i dalje živi skromnim životom. U životu nije probao alkohol, a ne zanimaju ga baš ni tetovaže.

Nogomet, nogomet i nogomet. To je Erling Braut Haaland.