SANJA OLIMPIJSKI SAN

Nova hrvatska boksačka nada (15) osvojila europsku medalju: Direkt mi je tajno oružje u ringu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 5 min
15
Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ima upornost i stav, što se meni jako sviđa. Ovo mu je prvo veliko natjecanje, ispred njega dolaze veća, starije dobne skupine, kaže trener Danijel Brkić

Vito Rupčić (15) oduševio je javnost osvajanjem brončane medalje na Europskom prvenstvu za kadete u Budvi u kategoriji do 48 kilograma. Od 11 hrvatskih predstavnika na natjecanju, samo je Vito ostvario pobjedu i to dvije, a u razgovoru za 24sata podijelio je svoje dojmove.

Kako si se zainteresirao za boks i tko te potaknuo?

- Do svoje 10. godine trenirao sam timske sportove, a s boksom sam si htio podići samopouzdanje. Potaknuli su me roditelji. 

Kako je izgledao tvoj prvi trening i što ti se najviše svidjelo?

- Na početku nisam mislio da ću napraviti ovakav uspjeh, htio sam trenirati za sebe, ali prešlo je to u nešto više. Svidjelo mi se što se mogu ispuhati nakon cijelog dana. 

Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić
Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Imaš li uzore u današnjem boksu?

- Volim gledati Usika, a od hrvatskih boksača pratim Filipa Hrgovića. 

Što ti je najdraže na treningu, a što najgore?

- Najviše volim sparirati, raditi na fokuserima s trenerom ili čak na vrećama. Najmanje volim trčanje ili vijaču. 

Vito je nastup na Europskom prvenstvu izborio osvajanjem hrvatskog kadetskog prvenstva. Natjecanje se održalo u Budvi, a Vito je ispričao kakvi su bili prvi dojmovi. 

- Od samog početka sam bio malo preplašen, ali kad sam tamo došao, vjerovao sam u sebe. Prije prve borbe (protiv Albanca Dervishija op.a) nisam imao tremu, a tek sam protiv Ukrajinca Vasileviča u polufinalu imao tremu.

Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić
Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Koja borba ti je bila najteža?

- Psihički definitivno protiv Poljaka (Goreckog op.a) u četvrtfinalu jer je to bio meč za medalju. 

Imaš li neki ritual prije borbe, kako se mentalno pripremaš?

- Prije ulaska u ring se prekrižim. 

Što ti je prolazilo kroz glavu nakon pobjede u četvrtfinalu kad si osigurao medalju?

- Ostvario mi se sav rad i trud koji sam uložio preko ljeta. Nisam imao odmora i to mi se isplatilo. Nisam plakao od sreće, ali sam bio jako sretan. 

Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić
Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Koliko često treniraš i je li teško uskladiti školske obaveze s boksačkim?

- Dok su praznici treniram dvaput dnevno svaki dan, a kad je škola jednom dnevno, ali isto svaki dan. Nije lagano, pogotovo sad kada imam puno zaostataka za nadoknaditi u školi. 

Imaš li poseban plan prehrane?

- Da, pogotovo kada skidam kilograme. Navikao sam se na to s vremenom. 

Ima li dana kad ti se teže motivirati za trening?

- Motivacije uvijek imam, znam da će se naporan rad isplatiti. 

Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić
Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Kakvi su ti treneri, što kod njih najviše cijeniš?

- Uvijek su uz mene. Radili su sa mnom cijelo ljeto, vjerovali su u mene i to mi je jako drago. 

Imaš li konkretan cilj za budućnost?

- Volio bih predstavljati Hrvatsku na Olimpijskim igrama

S kojim svjetskim boksačem bi htio u ring i zašto?

- S Lomačenkom, sviđa mi se njegova tehnika i od njega bih mogao neke stvari naučiti. Imam li tajno oružje? Najviše koristim direkte jer su mi najučinkovitiji i najbolje mi prolaze jer sam dugačak. 

Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić
Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Želiš li se baviti boksom u budućnosti?

- Volio bih to, ali vidjet ćemo što budućnost nosi. 

Kad je došao u školu s medaljom oko vrata, Viti su kolege iz škole i kluba napravili doček. Puno mu je to značilo, priznaje, a otkriva i koji mu je najdraži predmet u školi. 

- Geografija. 

Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić
Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Što bi poručio mladima koji se žele baviti boksom?

- Bit će im teško na početku, ali ako to izdrže, doći će do uspjeha. Naporan rad se isplati. Talent ili rad? Bez rada talent ništa ne znači - zaključuje simpatični Vito koji trenira u boksačkom klubu Record pod budnom palicom trenera Danijela Brkića. 

- Vito ne propušta treninge, sparinge, ne pita zašto nešto radimo, nego kad radimo.

Koje su mu najveće snage i na čemu mora još raditi?

- On je još mladi boksač i treba raditi na svemu ha-ha. Ima upornost i stav, što se meni jako sviđa. Ovo mu je prvo veliko natjecanje, ispred njega dolaze veća natjecanja, starije dobne skupine. Još će se on rasti i razvijati i vidjet ćemo kako će to dalje ići. Velika snaga mu je disciplina na treningu.

Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić
Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Je li izazovno s mladim sportašima održavati disciplinu i motivaciju? 

- Imate cestu Zagreb-Karlovac, a djeca bi kad uđu u pubertet malo skrenuli i do Jastrebarskog. Važno je da se brzo vrate na trake zacrtane ceste. Kada dođu cure, izlasci, iskušenja, tu dosta mladih skrene s puta, ali tu su jako važni roditelji i njihovo usmjeravanje. Možemo mi biti vrhunski treneri, ali ako nemate potporu roditelja i drugih instanci, ne možemo pričati o sportskim uspjesima.

Je li važniji talent ili rad za uspjeh boksača?

- Znate kako se kaže: "Naporan rad pobjeđuje talent, ako talent ne radi naporno". Talent je nekad i ograničavajući faktor; nekome sve ide lagano, a onda lagano i trenira. Onome kome ide malo lošije, puno više ulaže u sebe i može nadmašiti talentiranijeg sportaša.

Gdje vidite granicu Vite, koji su njegovi dosezi u budućnosti?

- To ne možemo znati. Ovo je rezultat njegovog dosadašnjeg rada. On će narasti, možda ode i do kategorije do 90 kilograma, možda ode do 75 kg... Ima dosta stvari koje može ispraviti i na čemu treba raditi. Boks je kontaktan sport, a nikad ne znate gdje vas put može odvesti. Želim mu sve najbolje, kamo sreće da odemo zajedno na Olimpijske igre, da možda postane i profesionalni boksač, ali zasad je najvažnije da on nastavi trenirati i vrijedno raditi. 

Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić
Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Brkić je s boksačkim trenerom i bivšim olimpijskim trenerom kubanske boksačke reprezentacije Pedrom Diazom izdao knjigu "Train to win". 

- Vodio je 22 olimpijska pobjednika, a zajedno smo izdali knjigu koja se bavi znanošću iza boksa, tj. fundamentalnim granama kineziologije, a to je biomehanika, motoričko učenje i kontrola, a ujedno i tehnika i taktika u boksu. 

Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić
Zagreb: Mladi boksač Vito Rupčić | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Koji su poznati boksači prošli kroz BK Record?

- Trenirao sam dosta poznatih boksača, čak i neke svjetske prvake, primjerice svjetska prvakinja Anđela Branković je kamp odradila kod nas. Dolazili su iz drugih klubova, a mi se u klubu najviše baziramo na mlađe dobne uzraste. Želimo razviti boksače iz najmlađih uzrasta do najstarijih. Radimo rekreaciju, a ne želimo ju gurati u amaterski boks. Ako rekreativce guramo u amaterski boks, to nikad ne prođe dobro - zaključio je Brkić. 

