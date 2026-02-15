Obavijesti

USKORO SE VRAĆA DOMA

Nova operacija za Lindsey Vonn: 'Vožnja je bila vrijedna pada'

Piše Luka Tunjić,
Uvijek ću radije preuzeti rizik pada dok dajem sve od sebe, nego da ne skijam do svog potencijala i žalim. Nikad ne želim proći ciljnom ravninom i reći: 'Što da je bilo?'. Vožnja je bila vrijedna pada, rekla je

Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn (41), čiji je san o povratničkoj olimpijskoj medalji tragično prekinut stravičnim padom u Cortini d'Ampezzo, oglasila se iz bolničkog kreveta u Italiji, gdje je podvrgnuta četvrtoj operaciji. U emotivnoj objavi iz bolnice, Vonn je potvrdila da je njezina posljednja operacija u Italiji prošla uspješno te da je dobila dopuštenje za povratak u Sjedinjene Američke Države, gdje će nastaviti s oporavkom.

Umjesto da traži sažaljenje, iskoristila je trenutak za duboku refleksiju i poruku koja je nadahnula tisuće njezinih obožavatelja.

- Čitam puno poruka i komentara u kojima ljudi kažu da ih je ovo što mi se dogodilo rastužilo. Molim vas, nemojte biti tužni. Empatiju, ljubav i podršku pozdravljam otvorenog srca, ali molim vas bez tuge ili sažaljenja. Nadam se da će vam ovo umjesto toga dati snagu da se nastavite boriti, jer to je ono što ja radim i što ću nastaviti raditi. - napisala je Vonn.

Istaknula je kako je bila svjesna rizika koji skijanje na najvišoj razini nosi te da ne žali zbog svoje odluke.

- Uvijek ću radije preuzeti rizik pada dok dajem sve od sebe, nego da ne skijam do svog potencijala i žalim. Nikad ne želim proći ciljnom ravninom i reći: 'Što da je bilo?'. Vožnja je bila vrijedna pada. Kad noću zatvorim oči, nemam za čime žaliti, a ljubav koju imam prema skijanju ostaje. Još uvijek se veselim trenutku kada ću ponovno moći stajati na vrhu planine. I hoću.

Poruka skijaške ikone dobiva na težini kada se uzme u obzir dramatičan slijed događaja koji su prethodili njezinoj objavi. Vonn se sa 40 godina senzacionalno vratila iz mirovine, najavivši lov na još jednu olimpijsku medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Njezin put bio je obilježen nevjerojatnom upornošću, no i velikim pehom.

Samo devet dana prije ključne utrke spusta, na treningu u Švicarskoj, potrgala je prednji križni ligament. Unatoč teškoj ozljedi koja bi većinu sportaša izbacila iz natjecanja, Vonn je donijela kontroverznu odluku i nastupila u Cortini s posebnom ortozom. Nažalost, njezin olimpijski san trajao je samo 13 sekundi.

Nakon što je zakačila vrata, izgubila je kontrolu i doživjela težak pad, nakon kojeg je helikopterom prevezena u bolnicu. Dijagnoza je bila poražavajuća: kompleksan prijelom tibije lijeve noge, zbog čega je u Italiji prošla čak četiri operacije.

