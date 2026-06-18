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FRANCUSKA NA VRHU

Nove prognoze superračunala: Evo kakve su šanse Hrvatske i BiH za osvajanje Svjetskog...

Piše 24sata,
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Nove prognoze superračunala: Evo kakve su šanse Hrvatske i BiH za osvajanje Svjetskog...
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema novim izračunima, Haiti i Curacao zajedno su na dnu. Nemaju nikakve šanse osvojiti SP, na nula posto su.

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Završene su sve utakmice prvog kola Svjetskog prvenstva, neki imaju puno razloga za slavlje, drugi još više razloga za brigu.  Stranica Givemesport objavila je nove kalkulacije Optina superračunala, došlo je i do nekih većih promjena...

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Prema novim izračunima, Haiti i Curacao zajedno su na dnu. Nemaju nikakve šanse osvojiti SP, na nula posto su.

Tek nešto malo bolje stoje Irak, Tunis, Južna Afrika, Uzbekistan, Jordan, Panama...

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Ni BiH nema prevelike šanse za osvajanje prema ovom superračunalu. Daju im 0,2 posto šansi za osvajanje Mundijala. Po tome su 30. favorit za osvajanje.

Hrvatska se nalazi na 15. mjestu s 1,16 posto šanse za osvajanje trofeja nakon poraza od Engleske na startu. Potonuli su vatreni za nekih 0,5 posto..

POGLEDAJTE GALERIJU: Povijesni dan na SP-u

FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v South Africa FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v South Africa FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v South Africa
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Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Ispred nas su redom: Meksiko, Maroko, Belgija, Kolumbija, SAD, Nizozemska, Norveška, Brazil, Njemačka, Portugal, Engleska, Argentina, Španjolska i Francuska.

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Uoči prvenstva najveće šanse za osvajanje Optino superračunalo davalo je Španjolcima, ali nakon šokantnog remija protiv Zelenortskih otoka na startu, pali su na 2. mjesto.

Francuska po ovom modelu favorit, ima 15,87 % šansi za osvajanje trofeja, Španjolska 12,85 %, Argentina 12,23 %...

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