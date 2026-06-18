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Portugal u krizi nakon remija 1-1 s Kongom: Ronaldo neopasan, sestra napala kapetana Uniteda

Piše Bruno Lukas,
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Portugal u krizi nakon remija 1-1 s Kongom: Ronaldo neopasan, sestra napala kapetana Uniteda
Foto: Phil Noble/REUTERS

Portugal je razočaravajućim remijem 1-1 protiv DR Konga loše otvorio Svjetsko prvenstvo, a Cristiano Ronaldo nije uspio stvoriti niti jednu priliku u 83 minute igre

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Portugal je u Houstonu povela golom Joãoa Nevesa, ali je DR Kongo izjednačio preko Yoana Wisse na rubu poluvremena za 1-1, rezultat koji je iznenadio s obzirom na to da je Portugal čak 37 mjesta iznad afričke nacije na Fifinoj ljestvici.

Najveći teret kritika podnio je Ronaldo (41), koji je zabilježio samo 25 dodira i nije stvorio niti jednu izglednu priliku, ali izbornik Roberto Martinez nije ga zamijenio do kraja utakmice.

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- Kada su vam potrebni golovi, potreban vam je igrač poput Cristiana Ronalda na terenu - komentirao je nakon utakmice.

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Foto: Troy Taormina/REUTERS

Usred svega, Ronaldova sestra Katia Aveiro lajkala je objavu brazilske stranice koja optužuje Fernandesa da je nestao u portugalskom dresu, uspoređujući ga s krilnim igračem Barcelone Raphinhom čija je forma za Brazil također pod kritikom.

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Martinez bi nakon turnira mogao napustiti klupu Portugala, izvori tvrde da pregovara s Ronaldovim Al Nassrom o preuzimanju saudijskog kluba.

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