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MARKO MAMIĆ

Novi šef obrane zagrebaša za 24sata: Još mnogo mogu dati rukometu, ovo je pravi projekt

Piše Iz Tatabanye: Jakov Drobnjak,
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Novi šef obrane zagrebaša za 24sata: Još mnogo mogu dati rukometu, ovo je pravi projekt
Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Kao i sam Zagreb, Marko Mamić ima velika očekivanja od nastupa svog novog kluba u Ligi prvaka. Odgovara mu sustav igre koji je postavio Hrvoje Horvat, novi trener RK Zagreb

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U RK Zagreb stiglo je veliko pojačanje, čime je jasno dano do znanja u kojem će se smjeru ići u novoj sezoni. Marko Mamić (32), vođa hrvatske reprezentativne obrane, postaje i vođa obrane hrvatskog prvaka. Iako sezona još nije ni počela, već se naziru obrisi onoga što trener Hrvoje Horvat želi.

Na Fresh Corner Kupu u Tatabanyi, Zagrebova se obrana na čelu s Mamićem jako dobro transformirala iz sustava 6-0 u 5-1, a to bi u novoj sezoni moglo biti jedno od važnijih oružja hrvatskog prvaka. Zagreb je na pripremnom turniru u Mađarskoj osvojio drugo mjesto u konkurenciji ozbiljnih momčadi poput Kielcea, Celja i Tatabanyje.

Mamić i Rus Gleb Kalaraš dovedeni su kako bi činili okosnicu Zagrebove obrane. Mamić je tijekom karijere nastupao za Schaffhausen, Dunkerque, Kielce i Leipzig, iz kojega je ovog ljeta stigao u Zagreb i potpisao trogodišnji ugovor.

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- Kad sam stavio sve na vagu, ovako mi se činilo najbolje. Vidio sam veliku ambiciju koju klub ima u novoj sezoni, a to mi je bilo jako važno jer se osjećam jako spremno i još mogu jako puno dati u rukometu. Nakon dva ili tri tjedna koliko sam ovdje mogu reći da nisam pogriješio i zadovoljan sam odlukom da dođem u Zagreb - rekao nam je Mamić u Mađarskoj.

Hrvatska reprezentacija bez Mamića u obrani posljednjih je godina praktički nezamisliva.

- Apsolutno mi odgovara ovakav stil igre. Odgovara mi biti taj prednji u obrani, ali i čvrsto stajati u 6-0. Imam i tu ovlast da mogu mladima davati savjete, ali istodobno nadograđujem svoju igru i učim neke nove stvari. Iz utakmice u utakmicu bit ćemo sve bolji, a već smo sad na pripremama odigrali skroz korektno i jako dobro to izgleda - rekao je Mamić.

Zagreb u novoj sezoni ima velike ambicije i u Ligi prvaka. Natjecanje donosi novi format, a hrvatski prvak u prvoj fazi natjecanja igrat će protiv Celja, Aalborga i PSG-a (prve dvije momčadi idu dalje u LP-u). Bit će to ozbiljan test za momčad Hrvoja Horvata.

- U LP-u je glavni cilj prva utakmica s Celjem (u Zagrebu 9. rujna, op. a.). Ne treba raditi neke dugoročne prognoze, sezona je duga.

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