Novi teški dani za argentinski nogomet: Sabelli zatajilo srce

Alejandro Sabella bio je na klupi 'gauča' na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu kada je Argentina nesretno izgubila u finalu. Završio je u bolnici zbog tekućine u nogama, a kad je trebao doma, stanje se zakompliciralo

<p>Bivši izbornik argentinske nogometne reprezentacije <strong>Alejandro Sabella</strong> (66) hospitaliziran je u klinici u četvrti Belgrano, u gradu Buenos Airesu. U bolnicu je primljen protekle srijede, a kada se činilo da stvari idu nabolje, zdravstveno stanje mu se pogoršalo.</p><p>Sabella se trenutačno nalazi na Kardiovaskularnom institutu u Buenos Airesu, gdje je doveden prošle srijede zbog zadržavanja tekućine u nogama, a iz predostrožnosti je zadržan na promatranju.</p><p>Kako javlja <a href="https://www.tycsports.com/interes-general/alejandro-sabella-salud-parte-medico-id306112.html" target="_blank">TyC Sports</a>, posljednjih dana zdravstveno stanje se poboljšavalo, ali je nesretno 'pokupio' bolničku infekciju koja je dovela do zatajenja srca s kojim ima problema još od kraja Svjetskog prvenstva 2014. </p><p>Najbliži krug ljudi popularnog 'Pachorre' izjavili su da "njegov život nije ugrožen".</p><p>Poruku podrške bivšem treneru uputio je legendarni veznjak <strong>Juan Sebastian Veron</strong> (45). Na Instagramu je objavio sliku dok su obojica branili boje argentinskog Estudiantesa - Sabella na klupi, on na travnjaku. Veron je nakon umirovljenja preuzeo predsjedničku dužnost tog argentinskog prvoligaša.</p><p>Sabella se u trenerskim vodama okušao još 1990., što je bio njegov prvi trenerski angažman, kad je u River Plateu bio pomoćnik.</p><p>Tek se u Estudiantesu osamostalio i prvi put poveo klub kao glavni trener i vodio ga u 97 službenih utakmica. Nakon toga otišao je u Emirate pa već nakon mjesec dana shvatio da su to dva različita svijeta.</p><p>Na čelu argentinske reprezentacije bio je od kolovoza 2011. do kraja Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. kada je malo falilo da ode do kraja. <strong>Mario Götze</strong> je golom u nadoknadi Nijemcima osigurao titulu.</p>