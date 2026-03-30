'Novi Tyson' pregazio Franklina pa prozvao Hrgovića: 'Želim najbolje, a on je sljedeći...'

Piše Domagoj Vugrinović,
'Novi Tyson' pregazio Franklina pa prozvao Hrgovića: 'Želim najbolje, a on je sljedeći...'
Tek sam napunio 21 godinu, a već imam pobjede nad borcima poput Whytea, Demseyja McKeana i sada Franklina. I to nokautima. Znao sam da mogu, ali nisam očekivao da će doći ovako brzo, istkanuo je Itauma

Admiral

Mladi britanski teškaš Moses Itauma (21 godina 14-0) nastavlja oduševljavati boksački svijet, a nakon uvjerljive pobjede nad Jermaineom Franklinom ponovno je u fokus stavio Filipa Hrgovića (33, 19-1) kao jednog od poželjnih budućih protivnika. U Manchesteru je Itauma stigao do 14. pobjede u karijeri, pri čemu je čak 12 puta slavio nokautom, a protiv Franklina upisao je posebno značajan trijumf – postao je prvi borac koji je Amerikanca zaustavio prije isteka vremena.

Time je dodatno učvrstio status jednog od najperspektivnijih teškaša današnjice. Posebno impresivno zvuči podatak da su prije njega Franklinu to pokušavali učiniti i Anthony Joshua te Dillian Whyte, ali bez uspjeha. Upravo zbog takvih izvedbi mnogi Itaumu već sada vide kao budućnost teške kategorije.

Unatoč velikom uzletu, Itauma ostaje prizemljen kada govori o potencijalnom napadu na sam vrh i borbi protiv Oleksandra Usika.

- Usik je zaslužio pravo da radi što god želi. Postoji hijerarhija koju moram poštovati. Ne zamaram se time što drugi teškaši misle. Znam što mogu i sada to moram dokazati u ringu.

Ipak, kada je riječ o konkretnim protivnicima u bližoj budućnosti, britanski borac ne skriva ambicije. Među imenima koja ga najviše privlače ističe upravo Hrgovića, koji uskoro ima zakazan meč protiv Davea Allena.

- Sviđa mi se borba protiv Hrgovića. Nije ništa osobno, samo želim najbolje izazove. On sada ima meč protiv Davea Allena, tako da ćemo vidjeti što dalje.

Itauma smatra da bi mu upravo takav dvoboj bio idealan test na putu prema svjetskom vrhu. Njegovo samopouzdanje temelji se na dosadašnjim rezultatima, ali i brzini kojom napreduje.

- Tek sam napunio 21 godinu, a već imam pobjede nad borcima poput Whytea, Demseyja McKeana i sada Franklina. I to nokautima. Znao sam da mogu, ali nisam očekivao da će doći ovako brzo. Napravio sam ono što neki britanski teškaši nisu uspjeli, a oni su kasnije ostvarili velike karijere. Pa gdje je onda moj limit?

Dok Hrgović čeka svoj nastup sredinom svibnja u Doncasteru, Itauma planira povratak u ring već tijekom ljeta. Njegov promotor Frank Warren aktivno radi na organizaciji sljedeće borbe, a Britanac se već sada nalazi visoko na ljestvicama izazivača prema WBO-u i WBA-u. Ako Hrgović uspješno odradi svoju sljedeću borbu, otvorila bi se vrata velikog okršaja dvojice teškaša, koji bi mogao dati odgovor na pitanje koliko je Itauma zaista spreman za sam vrh svjetskog boksa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 1
