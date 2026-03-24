Britanski mediji ekskluzivno: Hrgović dogovorio novu borbu, boksa protiv kultnog Engleza

Britanski mediji sve glasnije najavljuju povratak Filipa Hrgovića u ring, a kao najizgledniji protivnik nameće se Dave Allen. Prema dostupnim informacijama, njih dvojica mogli bi se suočiti u svibnju na priredbi Queensberry Promotionsa, čiju je važnost dodatno naglasio najpoznatiji boksački promotor Eddie Hearn potvrdivši da će upravo Allen predvoditi taj događaj.

Iako se donedavno kao glavni kandidat za Allenova suparnika spominjao Zhilei Zhang, najnoviji razvoj situacije sve jasnije upućuje na okršaj s Hrgovićem. Time bi hrvatski teškaš dobio priliku za nastavak kontinuiteta nastupa, što mu je u ovoj fazi karijere ključno želi li ostati ozbiljan kandidat za napad na svjetski naslov.

Hrgović trenutačno ima omjer 19-1, uz 14 pobjeda nokautom, a jedini poraz doživio je protiv Daniela Duboisa. Tijekom posljednje dvije godine dodatno je učvrstio svoju poziciju pobjedama nad Joeom Joyceom i Davidom Adeleyeom. S druge strane, Allen je u karijeri izgradio status svojevrsnog “kultnog heroja” britanske scene. Iako nikada nije dosegnuo sam vrh, publiku je osvojio iskrenošću, karizmom i borbenim stilom. Tijekom karijere dijelio je ring s imenima poput Dilliana Whytea, Tonyja Yoke i Luisa Ortiza, što potvrđuje razinu na kojoj se godinama natjecao.

Allenova priča dodatno dobiva na težini zbog turbulentnog životnog puta. Od problema s ovisnošću o kockanju do povratka na veliku scenu, uspio se ponovno nametnuti kao relevantno ime. Nakon privremenog umirovljenja 2020. godine, brzo se vratio u ring, a posebnu pažnju privukao je revanš pobjedom nokautom protiv Johnnyja Fishera. Taj mu je uspjeh donio i dugoročniji angažman s Matchroom Boxingom. Iako je kasnije poražen od Arslanbeka Mahmudova, njegova tržišna vrijednost i popularnost nisu pali, već su dodatno porasli. Allen danas možda ne slovi kao favorit za svjetski vrh, ali i dalje predstavlja borca koji privlači publiku i donosi uzbuđenje.