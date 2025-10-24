Odlazi team manager 'bilih': U Hajduku se zadržao tri mjeseca

Goran Milanko više nije team manager Hajduka. Nakon svega tri mjeseca u toj ulozi, klub i 56-godišnji bivši nogometaš sporazumno su raskinuli suradnju te u nastavku sezone više neće biti uz prvu momčad ni stručni stožer.

Milanko je na Poljud stigao ovog ljeta, kada je preuzeo funkciju koju je do tada obnašao Stjepan Badrov. Badrov je, zbog širenja organizacijskih potreba, tada prešao na novu poziciju generalnog managera, zaduženog za logistiku i organizaciju prve momčadi. Međutim, nakon svega petnaest službenih utakmica u sezoni i desetak kola u HNL-u, klub je procijenio da razlaz predstavlja najlogičnije rješenje. Očito se Milanko nije snašao u zadanim okvirima ili su očekivanja bila različita.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Promjena se odmah vidjela na gostovanju kod Gorice, u 11. kolu HNL-a, gdje se na zapisniku pojavio Goran Roce, pomoćnik trenera Gonzala Garcije. On bi privremeno trebao preuzeti ulogu team managera, a ostaje vidjeti hoće li klub potražiti trajnije rješenje. Badrov, koji dobro poznaje obuhvat operativnih obveza oko momčadi, i dalje je prisutan uz ekipu.

Milanko je u Hajduku ostavio trag još kao igrač. Za prvu je momčad debitirao u kolovozu 1985. protiv Prištine, i to sa samo 16 godina, devet mjeseci i 22 dana. Time je nakon Drugoga svjetskog rata postao najmlađi koji je nastupio za Hajduk u službenoj utakmici. U igru je tada ušao umjesto Zlatka Dalića, kojem je to također bio debi. Za "bijele" je ukupno skupio 27 nastupa i postigao četiri pogotka, od čega osam u službenim natjecanjima.

Profesionalnu je karijeru nastavio u inozemstvu, u klubovima kao što su Cádiz, PAOK, Chemnitzer, Rot-Weiss Essen te u Izraelu, gdje je s Bnei Sakhninom 1999. osvojio naslov prvaka. Po završetku igračke karijere posvetio se radu s mlađim kategorijama, između ostalog i u Saudijskoj Arabiji. U Hajduk se službeno vratio 2023. godine, kada je sportski direktor Goran Vučević inicirao njegov povratak u sklopu organizacijskih promjena prve momčadi.