Odom tone sve dublje: Spavao s 2000 žena, bio u paklu droge, a sad ga je ostavila zaručnica...

Bivšeg supruga Khloe Kardashian i nekadašnju NBA zvijezdu, Lamara Odoma ostavila je zaručnica te uz objavu na Instagramu napisala da svoje probleme mora riješiti sam

<p>Umirovljeni američki košarkaš <strong>Lamar Odom</strong> (41), svjetskoj javnosti poznat je kao bivši suprug <strong>Khloe Kardashian, </strong>ali i po svojoj ovisnosti o kokainu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kobe Bryant</strong></p><p>Razveli su se 2016. godine, nakon što je Odom pronađen onesviješten na podu bordela u Las Vegasu gdje je danima tulumario s prostitutkama, drogirao se i pio. Iako je već tad njihov brak bio gotov, Khloe je cijelo vrijeme bila uz njega u bolnici. </p><p>Kontroverzni košarkaš uhvaćen je u preljubu 2013. godine kada je otkrivena i njegova ovisnost o teškim drogama. Godinu dana kasnije Khloe je predala papire za razvod.</p><p>Nakon što je ljubavna priča između košarkaša i reality zvijezde završila, Odom je ubrzo zaprosio manekenku <strong>Sabrinu Parr </strong>(33).<br/> Nažalost, ni ta veza nije dugo potrajala jer je Sabrina odlučila krenuti dalje i prekinuti zaruke s Lamarom. </p><p>Prošle godine, Lamar je javnosti otkrio svoje teške borbe protiv ovisnosti o drogama, ali i seksu. Napisao je knjigu vlastitih memoara "From Darkness To Light'' u kojoj je priznao da je spavao s više od 2000 žena. </p><p>- Bio sam šokiran i posramljen. Poželio sam da se to nikad nije dogodilo. Htio sam to sakriti. Ali taj bolesni grijeh bilo je preteško sakriti. Imao sam problem - rekao je tada Lamar na svoj problem ovisnosti o seksu.</p><p>Sabrina je bila uz Lamara dok je prolazio tešku fazu života u kojoj je zbog ovisnosti o narkoticima i alkoholu jedva ostao živ, ali očito više nije mogla izdržati. Dvostruki NBA prvak s Lakersima je potonuo na samo dno, a za vrijeme svog života ga na pravi put nije uspio usmjeriti niti legendarni Kobe Bryant koji mu je nekoliko puta savjetovao da potraži pomoć.</p><p>Na svom Instagram profilu objavila je kako su zaruke s Lamarom raskinute. </p><p>- Svi znate da sam iskrena, pa vam moram priopćiti da više nisam zaručena s Lamarom. Ovo je bila teška odluka, ali je najbolja za mene i moju djecu. Lamar svoje probleme mora sam riješiti - napisala je.</p><p>Sabrina nije otkrila zbog čega je točno došlo do prekida, ali je jasno dala do znanja kako ne može biti s njim dok ne nađe pomoć koja mu je jako potrebna. </p><p>- Stalo mi je do njega, ali više ne mogu biti na njegovoj strani dok traži pomoć koju očajnički treba. Želim mu sve najbolje i molim vas da molite za sve koji su uključeni - poručila je osobna trenerica.</p><p>Za pretpostaviti je da se radi o istim problemima zbog kojih ga je ostavila i Khloe.</p>